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Lái xe biển số xanh vượt ẩu trên đèo Mang Yang, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tài xế xe của Trường Đại học Quy Nhơn vượt ẩu trên đoạn đường cua dốc có vạch liền trên đèo Mang Yang đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt.

Trước đó, ngày 4-7, trên mạng xã hội Facebook đăng tải 1 đoạn video về việc xe biển số xanh 77A-005.xx lưu thông trên đèo Mang Yang đoạn qua xã Đak Pơ có hành vi vượt xe tại đoạn đường đèo, dốc, nơi có vạch liền vàng ở tim đường.

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Chiếc xe biển số xanh đã vượt ẩu ở đoạn đường cua dốc có vạch liền màu vàng. Ảnh chụp màn hình

Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã nhanh chóng xác minh, mời tài xế điều khiển chiếc xe trên là anh N.T.T. (SN 1973, trú tại phường Quy Nhơn) lên làm việc. Anh T. cho biết, chiếc xe trên là của Phân hiệu Trường Đại học Quy Nhơn.

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Đội CSGT đường bộ số 3 làm việc với tài xế T. Ảnh: ĐVCC

Với quan điểm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng CSGT đã lập biên bản với hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” đối với lái xe T. quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27-12-2024 của Chính phủ. Qua đó, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

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