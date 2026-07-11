Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông đang vận hành 39 điểm với 270 mắt camera phạt nguội trên toàn tỉnh. Thời gian qua hệ thống camera tiếp tục phát huy hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Lãnh đạo và cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông quan sát tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh qua hệ thống camera giám sát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 1-7 đến 7 giờ 30 phút ngày 8-7, hệ thống camera ghi nhận 1.396 lượt phương tiện, trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó có 874 trường hợp vi phạm tốc độ, 522 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Đáng chú ý, số trường hợp vượt đèn đỏ hầu hết là người đi xe mô tô với 502 trường hợp, còn lại 20 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ. Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ là từ 4 - 6 triệu đồng. Nếu áp dụng mức phạt 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp thì tổng tiền phạt đối với 502 trường hợp nói trên là hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, mức phạt đối với người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ là từ 18- 20 triệu đồng. Nếu áp dụng mức phạt bình quân 19 triệu đồng cho mỗi trường hợp thì tổng tiền phạt đối với 20 ô tô rơi vào khoảng 380 triệu đồng.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông cũng tiếp nhận, nắm bắt thông tin các trường hợp vi phạm qua mạng xã hội, ứng dụng VneTraffic và các phản ánh của người dân. Qua đó kịp thời chuyển xác minh, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó đã xử lý 2 trường hợp xe ô tô biển xanh phạm lỗi vượt xe không đúng quy định.