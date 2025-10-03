Gia Lai: 66 ô tô vượt đèn đỏ, tổng mức phạt 1,254 tỷ đồng

(GLO)- Kết quả phân tích tình hình xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) mới đây cho thấy: Trong tháng 8-2025, 66 trường hợp ô tô phạm lỗi vượt đèn đỏ, tổng mức phạt lên đến 1,254 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 8-2025, hệ thống camera giám sát của lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận hơn 2.750 trường hợp vi phạm, với tổng mức phạt theo thông báo lên đến hơn 9,6 tỷ đồng. Trong đó có 2.688 trường hợp vi phạm về lỗi tốc độ, phần còn lại phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Ô tô vượt đèn đỏ tại một giao lộ thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Các vi phạm được ghi nhận tại khu vực giao lộ trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Diên Hồng, Thống Nhất và các xã Tuy Phước, An Nhơn Tây. Trong đó, một số địa điểm thường xảy ra vi phạm là ngã ba Đống Đa - Ỷ Lan (phường Quy Nhơn), ngã tư quốc lộ 19 mới - ĐT 640 (xã Tuy Phước), ngã tư Phan Đình Phùng - Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng)…

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm nói trên dù đơn vị đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm nhưng đến nay chủ phương tiện, tài xế vẫn chưa đến nộp phạt. Đơn vị đã thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông-cho biết: Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị tiến hành phân tích các nhóm hành vi vi phạm, tập trung vào những trường hợp phạm lỗi có tính chất nghiêm trọng.

Trong đó, đối với các trường hợp cố tình phạm lỗi vượt đèn đỏ, khi chủ phương tiện, tài xế liên hệ nộp phạt, cán bộ đơn vị tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở, giáo dục cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm.