Gia Lai: Đề nghị chặn đăng kiểm đối với 2.754 ô tô chưa nộp phạt

Công văn nêu rõ, thông qua việc sử dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, trích xuất hình ảnh các phương tiện vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đã ra thông báo gửi đến người vi phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra, đối chiếu thông tin, hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông bị camera ghi lại. Ảnh: M.N

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn đến xử lý nhưng có 2.754 trường hợp vi phạm không nộp phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Cùng với đó, thông báo cho chủ phương tiện khi đi kiểm định lại, phải đến tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương nơi công dân cư trú để hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính.