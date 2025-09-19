Gia Lai: 12 ô tô vượt đèn đỏ, tổng mức phạt 228 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến 12 chủ ô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trong nửa đầu tháng 9-2025. Mỗi trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng.

Các hành vi vượt đèn đỏ nói trên diễn ra trong thời gian từ ngày 1 đến 10-9, trên các giao lộ thuộc địa bàn xã Tuy Phước, Vân Canh. Phương tiện vi phạm chủ yếu là ô tô con, chủ phương tiện hầu hết là các cá nhân, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có một số cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Lào Cai.

Ô tô vượt đèn đỏ vào sáng 7-9 tại một giao lộ trên địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt khá nặng. Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng. Mức áp dụng trên thực tế thường là 19 triệu đồng.

Liên quan đến lỗi vượt đèn đỏ, trong nửa đầu tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm, với tổng mức phạt 247 triệu đồng.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ được áp dụng hiện nay cao gấp nhiều lần so với mức phạt trước đây (mức phạt cũ là 4 - 6 triệu đồng). Việc xử lý vi phạm trên thực tế cũng được đơn vị thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và tạo sự răn đe, góp phần giảm thiểu các vi phạm.