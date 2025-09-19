Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 12 ô tô vượt đèn đỏ, tổng mức phạt 228 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến 12 chủ ô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trong nửa đầu tháng 9-2025. Mỗi trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng.

Các hành vi vượt đèn đỏ nói trên diễn ra trong thời gian từ ngày 1 đến 10-9, trên các giao lộ thuộc địa bàn xã Tuy Phước, Vân Canh. Phương tiện vi phạm chủ yếu là ô tô con, chủ phương tiện hầu hết là các cá nhân, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có một số cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Lào Cai.

o-to-vuot-den-do.jpg
Ô tô vượt đèn đỏ vào sáng 7-9 tại một giao lộ trên địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt khá nặng. Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng. Mức áp dụng trên thực tế thường là 19 triệu đồng.

Liên quan đến lỗi vượt đèn đỏ, trong nửa đầu tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm, với tổng mức phạt 247 triệu đồng.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ được áp dụng hiện nay cao gấp nhiều lần so với mức phạt trước đây (mức phạt cũ là 4 - 6 triệu đồng). Việc xử lý vi phạm trên thực tế cũng được đơn vị thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và tạo sự răn đe, góp phần giảm thiểu các vi phạm.

Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột.

Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Trưa 16-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập N.V.T.L. (SN 1992, chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) đến làm việc để làm rõ mối liên quan trong vụ triệt phá 4 tụ điểm ma túy lớn tại phường Diên Hồng.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: N.L

Xóa lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hoài Nhơn

Tin tức

(GLO)- Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Cục Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở trái phép tại Km1008+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

