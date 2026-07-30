Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng

(GLO)- Một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền hơn 70 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện vào năm 2025 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá đã bị triệu tập để điều tra. Ảnh: Huy Giang

Các đối tượng đã tham gia bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi tổ chức xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan, giữa tháng 7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cùng Công an các xã, phường: Tuy Phước Tây, Phù Mỹ Đông, Đak Đoa, Phù Cát, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn, An Phú, Bình Định… đồng loạt đột kích nhiều địa điểm.

Qua đó, cơ quan Công an đã triệu tập 24 đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

9 đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Danh (SN 1993), Đặng Minh Chính (SN 1995), Nguyễn Văn Đại (SN 1993), Đỗ Văn Vinh (SN 1978, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông), Nguyễn Trần Hoàng (SN 1979), Mang Thanh Hoàng (SN 1984), Đoàn Trung Hoàng (SN 1989), Nguyễn Văn Lâm (SN 1978, cùng trú tại xã Tuy Phước Tây), Đặng Thành Nhơn (SN 1994, trú tại xã Phù Cát).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.