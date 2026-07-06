Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026

(GLO)- Tổng số tiền giao dịch của đường dây cá độ bóng đá này được xác định ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 16 đối tượng trú tại các địa phương gồm phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam và xã Tây Sơn về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Giang

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên các website cá cược để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng tại phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam. Bị kiểm tra bất ngờ, các đối tượng không kịp đối phó. Cơ quan Công an đã triệu tập những người liên quan về trụ sở để làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng sức hút của Vòng chung kết World Cup 2026 để lôi kéo người tham gia cá cược. Nhóm này phân chia tài khoản cá độ, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi trên hệ thống, sau đó quy đổi thành tiền mặt để thanh toán thắng, thua. Với phương thức hoạt động khép kín, sử dụng không gian mạng để che giấu danh tính và mở rộng phạm vi hoạt động, đường dây đã thu hút nhiều người tham gia, tạo ra lượng giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, hoạt động cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến đang có xu hướng gia tăng, lợi dụng công nghệ cao để tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng bị lôi kéo tham gia cá cược trái phép, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, gia đình và trật tự xã hội. Người dân tuyệt đối không truy cập, đăng ký tài khoản trên các website cá cược; không tiếp tay, chia sẻ hoặc quảng bá các đường link đánh bạc trái phép; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.