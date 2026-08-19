Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phú Lê (tức Lê Văn Phú, 46 tuổi, quê tỉnh Lào Cai; trú tại Hà Nội) để điều tra 2 tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phú Lê bị bắt trong vụ hành hung mẹ và dì của Đào "Chi Lê"

Cùng 2 tội danh trên, cảnh sát cũng khởi tố bà Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Phú Lê được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một "giang hồ mạng", cùng một số nhân vật như Khá "Bảnh", Huấn Hoa Hồng. Phú từng tham gia các sự kiện âm nhạc, đóng MV ca nhạc và xuất hiện trong một số phim ngắn tự sản xuất có nội dung về giới giang hồ.

Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm về tội gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8.2020, Phú Lê cùng 2 người khác bị khởi tố trong vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào "Chi Lê". Đến tháng 12.2020, TAND H.Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ vụ án do phía bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố; Phú Lê được trả tự do.

Tháng 2.2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu, tôm, cua, cá", sau đó đăng lên mạng xã hội để câu lượt xem và tương tác.

Theo Trần Cường (TNO)