Lập 326 công ty “ma”, xuất hơn 178.000 hóa đơn với doanh số gần 20.000 tỷ đồng

(GLO)- Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế, với quy mô gần 20.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Theo điều tra, từ tháng 12-2021 đến tháng 10-2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập mới hoặc mua lại 326 pháp nhân “ma” để sử dụng làm công cụ phát hành, bán trái phép hóa đơn GTGT.

Một số bị can trong đường dây. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh



Từ hệ thống này, các đối tượng đã xuất 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn hơn 18.328 tỷ đồng; tiền thuế GTGT khoảng 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới 19.913 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và 12 bị can về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Sau quá trình mở rộng điều tra, ngày 16-9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm 25 bị can. Tổng cộng đến nay có 37 bị can bị khởi tố, trong đó 25 người mới bị khởi tố đã bị bắt tạm giam.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và phương thức hoạt động của đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án tại TP Hồ Chí Minh không phải trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, cơ quan công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán hóa đơn trái phép với quy mô lớn.

Tại Đồng Nai, một đường dây bị xác định có giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng; một vụ án khác liên quan 38 bị can với hơn 2.400 hóa đơn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.077 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra phát hiện đường dây sử dụng 17 “công ty ma” để phát hành hơn 6.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng.

Ở Khánh Hòa, một nhóm đối tượng bị xác định điều hành 14 “công ty ma”, xuất 1.447 hóa đơn khống với tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, một đường dây núp bóng hoạt động cung ứng lao động đã xuất hơn 5.600 hóa đơn cho 654 doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Các vụ án cho thấy thủ đoạn sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, hóa đơn điện tử và nhiều hình thức hợp thức hóa giao dịch để tạo ra hóa đơn không gắn với hàng hóa, dịch vụ thực tế đang được cơ quan chức năng tập trung đấu tranh, xử lý.