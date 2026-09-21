Vụ nam sinh viên rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội: Ai quản lý hệ thống thoát nước nơi xảy ra sự việc?

(GLO)- UBND phường Đông Ngạc vừa có báo cáo gửi UBND TP. Hà Nội liên quan đến vụ nam sinh viên rơi xuống cống tử vong khi đi qua đoạn đường ngập. Trong đó, địa phương đã xác định đơn vị quản lý và duy tu hệ thống thoát nước tại khu vực xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, vị trí hố ga nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Miệng cống - nơi nam sinh viên ngã xuống và tử vong sau đó. Ảnh: Minh Chiến/Dân trí

Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước tại khu vực này là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là liên danh Công ty CP Đô thị Việt Úc cùng Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng trưa 17-9, em N.Đ.S. (quê ở tỉnh Ninh Bình; sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất) di chuyển bằng xe máy qua phố Viên. Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Sau khi nước rút, người dân phát hiện chiếc xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) nằm tại khu vực miệng cống và đã báo cơ quan chức năng.

Qua nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 18-9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí nạn nhân bị ngã hơn 1 km.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ gia đình tổng số tiền 33 triệu đồng, đồng thời bố trí phương tiện đưa nạn nhân về quê.

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân; giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu có.