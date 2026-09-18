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Nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, LĐO, Dân trí)

(GLO)- Tối 17-9, Công an phường Đông Ngạc (TP. Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm 1 nam sinh viên nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu ở cuối phố Viên.

Danh tính của nam sinh được xác định là anh N.Đ.S. (SN 2008, quê Ninh Bình). Anh S. hiện là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mới nhập học sang tuần thứ 3.

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Khu vực tìm thấy chiếc xe ngay cạnh miệng cống thoát nước. Ảnh: Xuân Hoa/VnExpress

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17-9, người dân phát hiện 1 chiếc xe Honda biển kiểm soát của tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) nằm cạnh miệng cống thoát nước ở phố Viên nhưng người không thấy đâu.

Thời điểm đó, khu vực phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp.

Nghi ngờ chủ nhân chiếc xe đã gặp sự cố, bị nước cuốn xuống cống và mất tích nên người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng. Từ thông tin về chiếc xe đã xác định được danh tính nam sinh.

Sau khi nhận tin, nhà trường đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm nam sinh. Đội thợ lặn được huy động để lặn xuống cống tìm kiếm. Đến rạng sáng 18-9, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

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Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nam sinh viên mất tích. Ảnh: Minh Phong/Dân trí

Lực lượng Công an phường Đông Ngạc và người nhà nam sinh viên vẫn túc trực tại hiện trường. Người nhà anh S. cho biết, tối trước hôm mất tích, (ngày 16-9) gia đình vẫn liên lạc với nam sinh, nhưng hiện tại thì không.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được tiến hành trong ngày 18-9.

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