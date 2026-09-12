Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Mỹ Nam

(GLO)- Ngày 11-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” cho Trung tá Châu Ngọc Mẫn - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Phù Mỹ Nam. Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi bàn giao.

Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà hoàn thành với diện tích sử dụng 150 m², gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và các công trình phụ, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quyết định tặng nhà và quà cho gia đình Trung tá Châu Ngọc Mẫn. Ảnh: Thành Phúc

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 400 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Phù Mỹ Nam đóng góp hơn 90 ngày công hỗ trợ gia đình trong quá trình xây dựng; phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định tặng “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đã trao tặng một số vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình.