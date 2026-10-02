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Xã Hoài Ân tổ chức lễ mừng thọ 586 người cao tuổi

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026.

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Lãnh đạo xã Hoài Ân trao thiếp mừng thọ, chúc sức khỏe các cụ cao tuổi trên địa bàn xã. Ảnh: T.Q

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi, đồng thời khẳng định vai trò của người cao tuổi đối với gia đình và cộng đồng.

Theo đó, người cao tuổi trên địa bàn xã Hoài Ân luôn phát huy vai trò nêu gương, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dịp này, xã Hoài Ân có 586 người cao tuổi được tổ chức mừng thọ, trong đó có 12 cụ trên 100 tuổi, 25 cụ tròn 95 tuổi, 69 cụ tròn 85 tuổi, 101 cụ tròn 80 tuổi, 153 cụ tròn 75 tuổi và 226 cụ tròn 70 tuổi.

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Các cụ cao tuổi ở xã Hoài Ân nhận thiếp mừng thọ và quà tại buổi lễ. Ảnh: T.Q

Lãnh đạo xã Hoài Ân đã trao thiếp mừng thọ và quà cho các cụ theo từng độ tuổi. Trong đó, các cụ trên 100 tuổi được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng; các cụ tròn 95 tuổi được trao 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 nghìn đồng; các cụ từ 75-85 tuổi được trao 300 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 nghìn đồng.

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