Giữ vững kỷ cương trên biển, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Giữa trùng khơi, 1 bản hải đồ được mở ra, 1 quy định được giải thích, 1 lỗi vi phạm được chỉ rõ... Những việc tưởng như nhỏ ấy đang được cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6006 kiên trì thực hiện, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với từng con tàu, từng ngư dân.

Biển rộng, những con tàu cá ngày đêm nối nhau vươn khơi. Sau mỗi chuyến biển là mồ hôi, là sinh kế của mỗi gia đình. Nhưng cũng từ mỗi chuyến đi ấy, trách nhiệm chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi biển và giữ gìn hình ảnh người ngư dân Việt Nam được đặt ra.

Tổ công tác của Tàu CSB 6006 tiếp cận tàu ngư dân.

Trong thời gian cao điểm phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trên vùng biển được phân công, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6006, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên tiếp cận, kiểm tra, xử lý và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.

Không phải cuộc gặp nào giữa biển khơi cũng bắt đầu bằng 1 biên bản. Đa phần, đó là 1 bản hải đồ được mở trên boong tàu; là câu chuyện về ngư trường, thiết bị giám sát hành trình; là lời giải thích để ngư dân hiểu đâu là vùng biển được phép khai thác, đâu là ranh giới không được vượt qua. Nói cho ngư dân hiểu để tự giác chấp hành pháp luật - đó là cách làm mà cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6006 hướng tới.

Theo Đại úy Phạm Thanh Tuấn - Thuyền trưởng Tàu CSB 6006, công tác kiểm tra, giám sát gắn với tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trên biển là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Từ đầu đợt cao điểm (ngày 25-8-2026) đến nay, Tàu CSB 6006 đã tuyên truyền cho 16 tàu cá với 131 ngư dân; tặng hơn 30 cờ Tổ quốc, một số nhu yếu phẩm và phát hơn 70 tờ rơi tuyên truyền phòng - chống khai thác IUU.

Tổ công tác của Tàu CSB 6006 tuyên truyền chống khai thác IUU, tặng cờ Tổ Quốc, phát tờ rơi cho ngư dân.

Thuyền trưởng Tàu CSB 6006 nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định mỗi lần kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn là một lần tuyên truyền, hướng dẫn để ngư dân hiểu đúng, nhớ lâu và thực hiện đúng các quy định.

Khi ngư dân hiểu pháp luật, chủ động chấp hành thì hiệu quả phòng - chống khai thác IUU mới bền vững; qua đó vừa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, vừa góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu”.

Trong 1 lần kiểm tra vào ngày 2-9-2026, Tổ công tác phát hiện tàu cá QNg 92142 TS có vi phạm quy định về bố trí định biên an toàn tối thiểu trên tàu cá. Cán bộ Cảnh sát biển không chỉ lập hồ sơ xử lý theo quy định mà còn trực tiếp phân tích, chỉ rõ nội dung vi phạm, hướng dẫn thuyền trưởng khắc phục và tuyên truyền những quy định liên quan đến bảo đảm an toàn cho người và tàu trong quá trình hoạt động trên biển.

Ông Mai Văn Bao - Thuyền trưởng tàu QNg 92142 TS - chia sẻ: “Qua kiểm tra, cán bộ Cảnh sát biển đã chỉ rõ cho tôi những nội dung còn thiếu sót, trong đó có việc chưa bố trí định biên an toàn tối thiểu trên tàu cá theo quy định. Được giải thích cụ thể, tôi hiểu đây không chỉ là quy định bắt buộc mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn của thuyền viên và hoạt động của tàu trong mỗi chuyến biển.

Sau khi được tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định phòng - chống khai thác IUU, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người thuyền trưởng. Tôi sẽ nghiêm túc khắc phục thiếu sót, thực hiện đầy đủ các quy định và nhắc nhở anh em thuyền viên cùng chấp hành, để mỗi chuyến vươn khơi vừa bảo đảm an toàn, vừa đúng pháp luật”.

Tổ công tác của Tàu CSB 6006 kiểm tra hồ sơ, giấy tờ tàu cá ngư dân.

Từ 1 lỗi vi phạm cụ thể, điều đọng lại sau cuộc kiểm tra không chỉ là 1 biên bản xử lý, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức của người làm nghề biển. Bởi mỗi quy định được chấp hành nghiêm không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, mà còn góp phần xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6006 xác định rõ: Kiểm tra phải khách quan, toàn diện, cụ thể; xử lý phải nghiêm minh, chính xác, đúng pháp luật; tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; ứng xử với ngư dân phải tôn trọng, trách nhiệm và nhân văn.

Phòng - chống khai thác IUU không phải câu chuyện của riêng 1 lực lượng. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và từng ngư dân. 1 con tàu khai thác đúng vùng; 1 thiết bị VMS được duy trì liên tục; 1 cuốn nhật ký được ghi đầy đủ; 1 chuyến biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài... Những việc làm cụ thể ấy chính là những “viên gạch” góp phần xây dựng nghề cá Việt Nam có trách nhiệm.

Giữa biển trời rộng lớn, những người lính Tàu CSB 6006 vẫn ngày đêm hiện diện. Khi cần tuyên truyền, tận tình giải thích; khi cần hướng dẫn, trách nhiệm đồng hành; khi pháp luật bị vi phạm, kiên quyết xử lý.

Và từ những cuộc gặp giữa trùng khơi ấy, 1 thông điệp giản dị được gửi đến mỗi ngư dân: Vươn khơi đúng pháp luật là bảo vệ sinh kế của chính mình, bảo vệ nguồn lợi biển và góp phần giữ gìn biển, đảo quê hương.