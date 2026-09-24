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Xe đạp điện độ chạy 60 - 90 km/h còn được xem là xe đạp điện?

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H.M (theo vnexpress, tuoitre)

(GLO)- Ngày càng nhiều học sinh đến trường bằng xe máy điện, xe đạp điện, nhưng không ít học sinh lại tự ý "độ chế" xe để tăng tốc độ khiến phương tiện vốn an toàn trở thành tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, xe gắn máy mô tơ điện chỉ được có tốc độ thiết kế tối đa 50 km/h và công suất động cơ không quá 4 kW.

Hiện nay, phần lớn xe máy điện, xe đạp điện phổ thông trên thị trường Việt Nam có tốc độ tối đa khoảng 45 - 60 km/h. Một số dòng công suất lớn hơn có thể đạt khoảng 70 - 90 km/h, tuy nhiên để chạm ngưỡng gần 100 km/h thường phải can thiệp vào hệ thống kỹ thuật của xe.

Theo đó, để đạt tốc độ tối đa học sinh thường chọn "độ chế" xe điện. Các hình thức độ xe điện phổ biến hiện nay gồm thay bộ điều khiển điện tử (controller) để tăng dòng xả, thay pin điện áp cao hơn, mở giới hạn tốc độ bằng phần mềm hoặc thay mô tơ công suất lớn hơn. Một số trường hợp còn thay đổi hệ truyền động nhằm tăng khả năng tăng tốc.

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Chiếc xe đạp điện độ lắp pin gọn trong cốp xe có thể chạy tốc độ tối đa 90km/h. Ảnh: Minh Hòa/TTO

Đáng chú ý, việc tìm các dịch vụ nhận độ xe điện hiện khá dễ dàng. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản quảng cáo nâng tốc độ xe điện với chi phí từ vài triệu đồng. Người dùng thậm chí có thể tự mua pin, mô tơ, bộ điều khiển hoặc các linh kiện liên quan trên sàn thương mại điện tử rồi tự lắp tại nhà theo video hướng dẫn do người bán đăng tải.

Theo Nghị định 168, hành vi tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước hoặc đặc tính của xe, thường được gọi là độ xe, sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu khôi phục phương tiện về tình trạng ban đầu theo quy định.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với học sinh - nhóm người tham gia giao thông còn hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con em sử dụng, đồng thời không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, độ IC, tăng công suất hoặc can thiệp làm thay đổi tốc độ thiết kế của xe máy điện, xe đạp điện.

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