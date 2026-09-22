Sự thật về "thư viện khổng lồ” gây sốt mạng xã hội ở TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Không gian kiến trúc gây ấn tượng, gợi nhớ thư viện Starfield Library (Hàn Quốc) đang thu hút đông đảo người dân đến check-in tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây thực chất là khu giới thiệu bất động sản, không phải thư viện công cộng như nhiều người lầm tưởng.

Những ngày qua, hình ảnh một không gian có các kệ sách cao vút, kéo dài đến trần nhà tại TP. Hồ Chí Minh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nơi đây có thiết kế hiện đại, các cột sách lớn và những góc chụp ảnh ấn tượng.

Wow Center mang dáng dấp Starfield Library với các cột sách cao vút thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Mai Cát/TNO

Theo đó, địa điểm này chính là Wow Center, nằm tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, khai trương ngày 19-9-2026. Công trình được thiết kế theo chủ đề “The Museum of Knowledge”, kết hợp không gian trưng bày, công nghệ tương tác và hoạt động giới thiệu sản phẩm bất động sản.

Điểm nhấn của Wow Center là hệ thống kệ sách cao tầng, không gian rộng và cách bài trí tạo cảm giác như đang bước vào 1 thư viện lớn. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt từ những người yêu thích kiến trúc và chụp ảnh. Nhiều khách tham quan tìm đến sau khi xem các video giới thiệu địa điểm trên mạng.

Khách đến tham quan, chụp ảnh với kệ sách. Ảnh: Mai Cát/TNO

Tuy mang dáng dấp của một thư viện, Wow Center thực chất là không gian trải nghiệm bất động sản, bao gồm các khu vực trưng bày, sa bàn dự án, công nghệ thực tế ảo, căn hộ mẫu và khu vực tư vấn khách hàng. Việc đầu tư vào kiến trúc và trải nghiệm giúp địa điểm này tạo được sự chú ý ngay sau khi mở cửa.

Sự xuất hiện của Wow Center cho thấy xu hướng kết hợp kiến trúc, công nghệ và trải nghiệm tham quan trong hoạt động giới thiệu bất động sản. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, không gian được đầu tư về hình ảnh và thiết kế, tạo thành điểm đến thu hút sự quan tâm của cộng đồng.