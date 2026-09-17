Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

(GLO)- Từ những hỗ trợ phù hợp, Hội LHPN phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều hội viên từng bước biến ý tưởng khởi nghiệp thành sinh kế. Qua đó, chị em có thêm việc làm, nâng cao thu nhập.

Sau gần 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2024, chị Nguyễn Vũ Trà My (SN 1989, ở khu phố Thiết Đính, phường Bồng Sơn) quyết định trở về quê tìm hướng lập nghiệp.

Trong lúc còn xoay xở tìm việc, chị My được Hội LHPN phường Bồng Sơn giới thiệu tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng và nhân giống các loại nấm do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoài Nhơn tổ chức.

Từ lớp học này, chị bắt đầu nhìn thấy hướng lập nghiệp mới. Hội LHPN phường còn tiếp tục tạo điều kiện để chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Có kiến thức, kỹ thuật và nguồn vốn, đầu tháng 8-2025, chị My mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 trại nấm rộng khoảng 140 m², bên trong lắp đặt giá trồng nấm bằng khung thép. Lứa đầu tiên, chị đưa vào trại 3.000 phôi nấm bào ngư xám.

Các hội viên phụ nữ phường Bồng Sơn tham quan cơ sở sản xuất nấm bào ngư và nấm linh chi của gia đình chị Nguyễn Vũ Trà My. Ảnh: D.B.S

Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nấm bào ngư xám phát triển khá tốt. Chị My cho biết: “Hiện trại nấm của tôi có 5.000 phôi nấm. Cứ 15 ngày thu hoạch một lần, mỗi lần đạt từ 120-150 kg.

Nấm thu hoạch chủ yếu được bán sỉ cho tiểu thương tại 3 chợ Bồng Sơn, Hoài Đức, Liêm Bình và một số cơ sở thờ tự trên địa bàn với giá trung bình 50.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lợi nhuận từ 8-10 triệu đồng/tháng”.

Sản phẩm nấm linh chi của chị Nguyễn Vũ Trà My. Ảnh: D.B.S

Riêng nấm linh chi, dù mới được chị trồng thử nghiệm để tính toán khả năng nhân rộng nhưng vụ đầu tiên cũng khá thành công, thu hoạch hơn 15 kg nấm tươi, giá bán 500 nghìn đồng/kg.

“Thời gian tới, nếu tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn chính sách, tôi sẽ mở rộng diện tích trồng nấm linh chi, đa dạng hóa sản phẩm để tăng thêm thu nhập cho gia đình” - chị My chia sẻ.

Nếu sự đồng hành của Hội LHPN phường giúp chị My tìm được nghề mới để bắt đầu hành trình lập nghiệp thì với chị Đặng Thị Ngọc Ái (SN 1985, ở khu phố An Đông, phường Bồng Sơn), sự hỗ trợ lại đến đúng lúc gia đình cần thêm điều kiện để phát triển nghề làm đậu khuôn.

Trước đây, việc chế biến đậu khuôn của gia đình chị Ái hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Dù tất bật làm việc hằng ngày, gia đình cũng chỉ sản xuất được từ 4-5 khuôn đậu miếng, lợi nhuận không nhiều.

Chị Ái cho biết: “Có nghề nhưng thiếu điều kiện đầu tư máy móc là trở ngại khiến gia đình tôi khó nâng năng suất. Hội LHPN phường đã quan tâm nắm bắt để hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua máy xay đậu, nồi hấp cùng một số dụng cụ phụ trợ sản xuất. Nhờ đó, năng suất làm đậu của gia đình tôi tăng gấp 3-4 lần so với trước đây”.

Từ nhu cầu của từng hội viên, Hội LHPN phường Bồng Sơn lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp để mỗi ý tưởng có thêm điều kiện đi vào thực tế. Theo bà Nguyễn Thị Như Thùy - Chủ tịch Hội LHPN phường, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, thời gian qua, Hội tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cách làm của chị em cũng khá đa dạng, ngoài 2 mô hình trên thì còn có nuôi gà thả vườn, heo, bò sinh sản; trồng mít Thái, ổi lê Đài Loan đến chế biến nước mắm, ép dầu phộng, làm bánh tráng, làm dịch vụ phục vụ tiệc cưới... Cùng với sự định hướng, hỗ trợ của Hội, các ý tưởng từng bước được đưa vào thực hiện.

Từ cuối năm 2025 đến nay, 8 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ trên địa phương đều được giải quyết cho vay vốn để đầu tư thành mô hình cụ thể.

Qua theo dõi, các mô hình cơ bản đã đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định, không chỉ giúp chị em có thêm nguồn thu mà còn tạo điều kiện để họ có việc làm ngay tại địa phương, hạn chế phải đi làm ăn xa.

Sự đồng hành của Hội LHPN phường còn được mở rộng thông qua việc phối hợp đưa nguồn vốn giải quyết việc làm vào cuộc sống. Tính đến ngày 31-8-2026, Hội LHPN phường phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Nhơn giải ngân vốn giải quyết việc làm cho 657 hộ với tổng số tiền 49,7 tỷ đồng.

Qua đó, vai trò của Hội không dừng ở việc vận động phụ nữ khởi nghiệp mà còn là cầu nối giúp nguồn vốn đến với những hộ có nhu cầu tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

“Việc trao kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp chỉ là bước đầu, sâu xa hơn là chúng tôi luôn đồng hành bên cạnh chị em để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Từ đó, giúp họ tự tin vượt qua thử thách ban đầu, nỗ lực thực hiện thành công ý tưởng khởi nghiệp của mình” - bà Thùy nhấn mạnh.