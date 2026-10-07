Chưa xác định nguyên nhân sụt lún, sạt lở đất tại thôn Chư Ty 4

(GLO)- UBND xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa báo cáo tình trạng nứt đất, sụt lún, sạt trượt tại thôn Chư Ty 4, với phạm vi ảnh hưởng sơ bộ khoảng 0,9 ha. Địa phương chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá để có hướng xử lý.

Theo UBND xã Đức Cơ, qua kiểm tra thực địa, địa phương ghi nhận nhiều khe, vết nứt trên bề mặt đất; có vết nứt rộng khoảng 30-60 cm, độ sâu quan sát khoảng 1-1,5 m.

Một số vị trí có biểu hiện tách khối đất, sụt hạ cục bộ; khu vực tiếp giáp suối có dấu hiệu sạt, trượt rõ rệt.

Một số vị trí có biểu hiện tách khối đất, sụt hạ cục bộ, nhất là khu vực tiếp giáp suối có dấu hiệu sạt, trượt rõ rệt. Ảnh: T.L

Phạm vi ảnh hưởng sơ bộ ước khoảng 0,9 ha, thuộc một phần các thửa đất do các hộ dân quản lý, sử dụng. Khu vực này có cà phê, sầu riêng trồng xen, điều và vườn cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh.

Một số diện tích cây trồng nằm trong hoặc liền kề các khe nứt, khu vực sụt hạ; hệ thống đường ống tưới phục vụ sản xuất cũng đi qua khu vực có dấu hiệu biến dạng.

UBND xã Đức Cơ nhận định: Tại đây đã xuất hiện 1 khu vực biến dạng nền đất tương đối rõ gồm: nứt đất, sụt hạ cục bộ và có dấu hiệu sạt, trượt về phía địa hình thấp, gần khe suối.

Tuy nhiên, địa phương chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân, chiều sâu ảnh hưởng, mặt trượt cũng như khả năng tiếp tục mở rộng của khu vực biến dạng.

Một số diện tích đất cùng cây cà phê, điều, chuối của một số hộ dân đã bị cuốn trôi. Ảnh: T.L

Trước mắt, UBND xã yêu cầu khoanh vùng khu vực có khe nứt, sụt hạ và sạt trượt; cắm cọc, dây và biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo không tiếp cận khu vực khe nứt sâu, mép sạt trượt khi trời mưa hoặc ngay sau mưa lớn; đồng thời, hạn chế các hoạt động đào, đắp, san lấp, tập kết tải trọng lớn hoặc sử dụng máy móc nặng trong khu vực này.

UBND xã Đức Cơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, khảo sát địa chất, địa mạo, thủy văn và đánh giá mức độ nguy hiểm. Qua đó xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và hướng dẫn giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và hoạt động sản xuất.