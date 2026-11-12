BHXH Việt Nam cảnh báo chiêu lừa cấp thẻ BHYT, hoàn tiền

(GLO)- BHXH Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ BHXH thông báo cấp thẻ BHYT hoặc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm để dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-11, BHXH Việt Nam cảnh báo tình trạng các đối tượng mạo danh nhân viên ngành BHXH, sử dụng thông tin về chính sách BHYT để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn mới tập trung vào việc thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu, được hoàn trả tiền đóng BHYT hoặc cần cập nhật tài khoản an sinh để giải quyết quyền lợi.

Người lao động kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế trên VssID. Ảnh: Hà Quân/TTO

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều phản ánh về việc người dân nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người dân có quyền lợi liên quan đến cấp thẻ BHYT hoặc được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm, sau đó hướng dẫn thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn cung cấp chính xác địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, cơ quan BHXH nhấn mạnh, việc người gọi nắm rõ địa chỉ trụ sở không đồng nghĩa với việc đó là cuộc gọi chính thức từ cơ quan bảo hiểm.

Các số điện thoại được người dân phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân.

Theo cảnh báo của BHXH Việt Nam, kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng những cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời mời kết bạn qua Zalo. Sau khi tạo lòng tin bằng cách thông báo về quyền lợi bảo hiểm, các đối tượng yêu cầu người dân cập nhật thông tin, xác minh hồ sơ và thúc giục thực hiện ngay với lý do tránh mất quyền lợi.

Tiếp đó, nạn nhân có thể bị yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Một số trường hợp được gửi link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi .apk hoặc yêu cầu chia sẻ màn hình, cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Đây là những thao tác đặc biệt nguy hiểm. Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã xác thực và truy cập tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng từng cảnh báo về ứng dụng giả mạo có tên gần giống VssID, được phát tán qua đường link hoặc mã QR nhằm đánh cắp thông tin người dùng.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH.

Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho cá nhân tự xưng là cán bộ bảo hiểm, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết quyền lợi.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân tuyệt đối không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không truy cập link, quét mã QR, tải tệp lạ, chia sẻ màn hình hay cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa. Khi sử dụng VssID và VNeID, cần tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store và kiểm tra kỹ nguồn phát hành.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi, không thực hiện theo hướng dẫn và chủ động liên hệ cơ quan BHXH gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 để xác minh.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên điện thoại, sử dụng thiết bị khác liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản; đồng thời trình báo công an xã, phường hoặc cơ quan công an gần nhất và thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ.

Người dân cũng có thể chủ động tra cứu thông tin về chính sách, quá trình tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID - BHXH số, tránh tin vào những thông báo về quyền lợi chưa được kiểm chứng.