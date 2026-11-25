(GLO)- Không chỉ tận tụy, trách nhiệm với công việc, nhiều nữ công nhân còn chủ động tìm tòi, sáng tạo, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Họ là 3 nữ công nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất giai đoạn 2024-2025, nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2026.

Những sáng kiến của họ bắt nguồn từ tinh thần học hỏi và mong muốn cải thiện công việc, giảm bớt vất vả cho đồng nghiệp. Qua đó, khẳng định vai trò, sự chủ động và đóng góp của phụ nữ trong lao động sản xuất.

Từ những thao tác nhỏ

Sau một thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1992, phường An Nhơn Nam) quyết định trở về quê, mong muốn được làm việc và ổn định cuộc sống gần gia đình. Từ năm 2017, chị gắn bó với Công ty CP May An Nhơn (phường Bình Định).

Với chị, hoàn thành tốt công việc không chỉ là bảo đảm số lượng, chất lượng sản phẩm mà còn là chủ động tìm tòi, cải tiến để mỗi công đoạn được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Trong quá trình làm việc, chị Trang nhận thấy công đoạn lấy dấu khuỷu, nút và may thân trước áo vest còn mất khá nhiều thời gian do phải thực hiện nhiều thao tác thủ công.

Từ thực tế đó, năm 2025, chị đề xuất sáng kiến cải tiến công đoạn này bằng máy lập trình. Sau khi áp dụng giải pháp mới, thời gian thực hiện giảm, năng suất tăng từ 21 sản phẩm/giờ lên 27 sản phẩm/giờ.

Sáng kiến được Công ty CP May An Nhơn công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2025. Chị Trang chia sẻ: “Khi mình gắn bó đủ với công việc, mong muốn làm tốt hơn, mình sẽ bắt đầu có những ý tưởng, sáng kiến.

Sáng kiến lần này là sáng kiến đầu tiên được công nhận. Trước đó, mình cũng áp dụng một số phương án, nhưng đây là phương án an toàn, nhanh và hiệu quả hơn cả”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang tại nơi làm việc. Ảnh: N.M

Với chị, niềm vui từ sáng kiến không chỉ nằm ở con số năng suất tăng thêm. “Công việc của mình là một phần trong dây chuyền. Nên khi được thúc đẩy nó nhanh hơn, tôi rất vui. Hơn nữa năng suất tăng cũng đồng nghĩa là thu nhập của chúng tôi sẽ tăng lên” - chị Trang bộc bạch.

Có hơn 25 năm gắn bó với Công ty CP Đầu tư An Phát (Cụm công nghiệp Tam Quan, phường Tam Quan), chị Phùng Thị Tài (SN 1979), Tổ trưởng Kỹ thuật Xí nghiệp A2, hiện trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật các chuyền may.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc, chị Tài đảm nhiệm nhiều công việc như nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, xây dựng quy trình công đoạn, đào tạo công nhân và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Chị Phùng Thị Tài (đứng) hỗ trợ kỹ thuật cho công nhân. Ảnh: ĐVCC

Quá trình theo sát hoạt động của các chuyền may giúp chị nhận diện những khâu còn bất cập, từ đó tìm phương án điều chỉnh phù hợp. Năm 2025, từ thực tế theo dõi sản xuất, chị đề xuất sáng kiến “Cải tiến bước đi sản phẩm”.

Trước khi cải tiến, một công đoạn trong dây chuyền phải trải qua 5 bước thao tác với 3 chủng loại thiết bị khác nhau, mất khoảng 206 giây và cần 5 lao động tham gia.

Sau khi nghiên cứu, chị đề xuất thay đổi cách tổ chức công đoạn, sử dụng máy một kim chạy bằng rập nhựa để tích hợp nhiều thao tác. Nhờ đó, thời gian thực hiện giảm còn 170 giây, tiết kiệm 36 giây cho mỗi sản phẩm.

Đặc biệt, số lao động cần bố trí giảm từ 5 xuống còn 3 người nhưng vẫn bảo đảm sản lượng sản xuất. Giải pháp không chỉ tiết kiệm thời gian, nhân công mà còn đơn giản hóa quy trình, thuận lợi cho đào tạo và bố trí lao động.

… Đến những nhọc nhằn thường ngày

Gần 9 năm gắn bó với công việc quét dọn, thu gom rác thải, chị Phan Nguyễn Thanh Hà (SN 1984, Tổ trưởng Tổ Biển, Đội Môi trường số 1 Công ty CP Môi trường Bình Định, phường Quy Nhơn) hiểu rõ đặc thù của từng khu vực bờ biển.

Vào mùa gió, dọc bờ biển đường Xuân Diệu thường xuất hiện nhiều dăm gỗ và rác nhỏ dạt vào, nằm sát chân sóng. Sóng biển liên tục đánh rác vào bờ khiến công nhân phải cào dọn nhiều lần nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.

Chị Phan Nguyễn Thanh Hà thu gom rác, làm sạch bờ biển đường Xuân Diệu. Ảnh: N.M

“Anh chị em phải làm đi làm lại nhiều lần mà vẫn không hết vì rác liên tục bị sóng đánh vào. Thấy mọi người vất vả mà hiệu quả chưa cao, tôi cứ suy nghĩ mãi xem có cách nào cải tiến. Rồi tôi chợt nhớ đến cách ngư dân dùng lưới đánh bắt cá.

Tôi nghĩ có thể áp dụng cách làm tương tự, sử dụng 1 đoạn lưới được cố định vào hai thanh gỗ chắc chắn ở 2 đầu. Anh chị em công nhân kéo lưới dọc theo mép sóng để gom rác, kể cả phần rác nằm dưới chân nước, hạn chế rác mắc sâu vào cát” - chị Hà chia sẻ.

Với chị, giữ cho bãi biển sạch đẹp không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào của người công nhân môi trường. Chị mong muốn mỗi người dân, du khách cùng nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường để Quy Nhơn ngày càng xanh, sạch, đẹp.