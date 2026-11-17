(GLO)- Ngày 16 và 17-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao, đưa vào sử dụng 2 nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Puih Hân (làng Bẹk) và bà Rơ Mah Lum (làng Ia Grăng 1).

Theo đó, gia đình ông Puih Hân thuộc diện hộ nghèo, đông con; trước đây sống trong căn nhà tạm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”; gia đình góp thêm 20 triệu đồng xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 36 m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Grai trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Puih Hân (làng Bẹk). Ảnh: Bạch Phương Lộc

Bà Rơ Mah Lum là phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, chưa có nhà ở kiên cố. Bà được Công ty cổ phần Tập đoàn Visimex - Nhà máy Visimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng; gia đình đầu tư thêm 50 triệu đồng xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 40 m², có phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chúc mừng, động viên các gia đình nỗ lực lao động, vươn lên thoát nghèo; đồng thời cảm ơn nhà tài trợ và bà con dân làng đã hỗ trợ kinh phí, ngày công, vật liệu xây dựng.