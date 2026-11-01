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Trao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ dân ở phường Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 31-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn phối hợp với Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Gia Lai và các đơn vị tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ dân trên địa bàn phường.

Hai hộ dân được trao tặng nhà “Đại đoàn kết” là bà Nguyễn Thị Hưng và bà Cao Thị Thanh Nga, cùng sinh sống ở khu vực dưới chân núi Một (thuộc tổ dân phố 20, phường Quy Nhơn).

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Bà Cao Thị Thanh Nga và Nguyễn Thị Hưng (thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) tại buổi lễ khánh thành, trao tặng nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Quốc Vương

Hai hộ đều có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nhà cửa bị tàn phá trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) cuối năm 2025. Sau thiên tai, mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, đại diện phường Quy Nhơn trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho mỗi hộ số tiền 21 triệu đồng trích từ Quỹ Cứu trợ và Quỹ Vì người nghèo của địa phương. Hội Cựu Công an nhân dân và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho mỗi hộ số tiền 50 triệu đồng.

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Hội Cựu Công an nhân dân và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi hộ số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: Quốc Vương

Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, doanh nghiệp cũng trao tặng các nhu yếu phẩm cùng nhiều vật dụng, phần quà ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Tô Thị Thu Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn - chia sẻ: “Những ngôi nhà Đại đoàn kết là tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng dành cho các hộ dân. Mong rằng đây sẽ là điểm tựa vững chắc để các gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm lao động và ổn định cuộc sống”.

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