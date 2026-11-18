(GLO)- Sáng 18-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phú Thiện, Ia Hiao và Chư A Thai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026.

Đông đảo người dân khu vực Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, buổi hiến máu thu hút gần 250 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân tại cụm khu vực Phú Thiện tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 212 đơn vị máu an toàn. Số máu trên được bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cứu chữa, điều trị bệnh nhân.

Chương trình thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người dân các xã nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh, trao thêm cơ hội sống cho những mảnh đời kém may mắn.