(GLO)- Chiều 28-11, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) cho biết mưa lũ đã gây sạt lở, cuốn trôi nền đường tại 1 cầu đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xã Canh Vinh.

Theo đó, tình trạng sạt lở đất xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 28-11, tại cầu đường sắt ở Km 1112+240 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn giáp ranh thôn Tân Vinh và Hiển Đông của xã Canh Vinh.

Hiện trường cầu đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh nơi xảy ra sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra tình hình thực tế và thông báo đến đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên công ty đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó sự cố.

Tại mố cầu sạt lở chỉ còn đường ray. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tình trạng sạt lở xảy ra tại vị trí trên do mưa lớn kéo dài khiến nước lũ đổ về dẫn đến sạt lở, nước lũ luồn qua sau mố cầu phía Nam và cuốn trôi nền đường.

Hiện trường sạt lở cầu đường sắt Bắc - Nam tại xã Canh Vinh. Clip: Đơn vị cung cấp

Ngay khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã đề nghị phong tỏa, dừng tàu trên tuyến. Trước tình trạng mưa lũ tiếp diễn, đơn vị tập trung lực lượng, vật tư để ngăn không cho nước lũ tiếp tục khoét sâu phần nền đường sau mố cầu.