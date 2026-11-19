(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Tân Vinh (xã Canh Vinh) bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn.

Trang trại gây ô nhiễm là cơ sở chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Viên (ở xóm 3, thôn Tân Vinh), gồm nhiều dãy chuồng nuôi heo thương phẩm và heo giống. Theo người dân, dù nằm gần khu dân cư nhưng hoạt động chăn nuôi chưa bảo đảm các biện pháp bảo vệ môi trường, khiến mùi hôi thường xuyên phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng chục hộ dân trong khu vực.

Trang trại nuôi heo của hộ ông Nguyễn Văn Viên gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ảnh: Đức Minh

Ông Đoàn Thái Can (xóm 3, thôn Tân Vinh) cho biết, mỗi khi có gió, mùi phân heo từ trang trại bay thẳng sang dãy nhà dân dọc đường bê tông xóm 3. Tình trạng ô nhiễm không khí xuất hiện vào nhiều thời điểm trong ngày, nồng nặc nhất là những hôm trời nắng gắt.

Người dân cho biết, tình trạng ô nhiễm từ trang trại của ông Viên đã diễn ra nhiều năm qua. Các hộ đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Dù các đơn vị liên quan đã kiểm tra, làm việc với chủ trang trại và yêu cầu khắc phục, mùi hôi vẫn chưa được xử lý triệt để.

Liên quan đến phản ánh này, đại diện Phòng Kinh tế xã Canh Vinh cho biết, ngày 7-10, từ kiến nghị của người dân, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra trang trại của ông Viên. Kết quả cho thấy, khu vực chuồng trại cách khu dân cư gần nhất khoảng 170 m. Khu chăn nuôi gồm 3 dãy chuồng, tổng diện tích khoảng 555 m², với hơn 100 con heo, gồm heo nái, heo con và heo sau cai sữa. Cơ quan chức năng xác định hoạt động chăn nuôi này thuộc diện trang trại quy mô nhỏ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận trang trại có 2 hầm biogas, 3 hầm chứa nước thải chăn nuôi. Tuy nhiên, việc che đậy và kiểm soát mùi hôi chưa bảo đảm, mùi từ khu vực chuồng trại phát tán ra xung quanh. Chủ trang trại cũng thừa nhận hoạt động chăn nuôi phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường và cam kết khắc phục, đồng thời giảm đàn xuống quy mô chăn nuôi nông hộ.

Trang trại nuôi heo của hộ ông Nguyễn Văn Viên gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ảnh: Đức Minh

Phòng Kinh tế xã Canh Vinh cho biết thêm, nếu hộ ông Viên không thực hiện việc khắc phục, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ, xác định cụ thể hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 16-11, trang trại này vẫn tiếp tục phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho hay: Trang trại của ông Viên bảo đảm khoảng cách tối thiểu 100 m đến khu dân cư và có thu gom, xử lý nước thải. Tuy nhiên, mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Để có cơ sở xử lý, địa phương sẽ có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hướng dẫn cách xác định mức độ ô nhiễm và quy định áp dụng đối với trường hợp này để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.