Phân luồng giao thông qua cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C

(GLO)- Chiều ngày 12-11, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 746/TB-SXD về việc tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông đối với các loại phương tiện qua cầu Bà Lương tại Km 17+595, quốc lộ 19C thuộc địa bàn xã Canh Vinh.

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khu vực cầu Bà Lương xảy ra xói lở, hư hỏng sân cầu và mố cầu. Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố công trình, Sở Xây dựng thông báo phương án dừng lưu thông và phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng đóng tuyến quốc lộ 19C tại đoạn cầu Bà Lương. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cụ thể, tạm dừng lưu thông đối với tất cả các loại phương tiện qua cầu Bà Lương kể từ khi triển khai phương án phân luồng cho đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng.

Các loại ô tô tải lưu thông từ quốc lộ 1 đến trung tâm xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) và ngược lại thực hiện theo phương án sau:

Đối với ô tô tải và các phương tiện có trọng tải toàn bộ xe không quá 13 tấn di chuyển theo lộ trình từ quốc lộ 1 đi theo quốc lộ 19 C đến Km 16 + 780 (xã Canh Vinh), rẽ phải vào đường dân sinh (đường bê tông), đi khoảng 0,5 km sau đó rẽ trái, tiếp tục đi khoảng 10,3 km.

Tiếp đến rẽ trái vào đường Nguyễn Nhạc đến nút giao với quốc lộ 19C tại Km 26 + 620 (xã Vân Canh), rẽ phải đi về trung tâm xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) và ngược lại.

Đối với ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 13 tấn, di chuyển từ quốc lộ 1, đi đến Km 1279 + 700 (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) rẽ phải vào đường tỉnh 644. Tiếp tục đi theo đường tỉnh 644 đến nút giao với quốc lộ 19C tại Km 43 + 800 (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) sau đó di chuyển về trung tâm xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk), xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) và ngược lại.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý đường bộ khẩn trương chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến phối hợp với UBND các xã Canh Vinh, Vân Canh, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế phương tiện, biển chỉ dẫn phân luồng tại các vị trí cần thiết.

Đồng thời tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong thời gian đầu triển khai, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, theo dõi tình trạng hư hỏng cầu Bà Lương để kịp thời thực hiện các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông.