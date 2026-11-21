(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đơn vị chức năng đã khẩn trương khắc phục bất cập tại nút giao thông dẫn vào Cụm công nghiệp An Mơ trên quốc lộ 19 (thuộc thôn Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây).

Ngày 3-11, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có bài viết “Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại nút giao thông và đường dẫn vào Cụm công nghiệp An Mơ”, phản ánh tình trạng mặt đường xuống cấp và những bất cập tại khu vực ngã ba quốc lộ 19 và đường vào Cụm công nghiệp An Mơ.

Hình ảnh nút giao thông dẫn vào Cụm công nghiệp An Mơ vào cuối tháng 10-2026. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tình trạng này gây ảnh hưởng môi trường, đời sống dân cư xung quanh và nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông, nhất là xe máy di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng Tây - Đông.

Sau khi bài viết đăng tải, đơn vị quản lý quốc lộ 19 là Công ty TNHH BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) đã làm việc với chủ đầu tư Cụm công nghiệp là Công ty CP Đầu tư Thương mại Tổng hợp Trường Thịnh, đề nghị khẩn trương thi công đấu nối hoàn thiện theo đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường vào Cụm công nghiệp An Mơ vừa được xây dựng, đấu nối hoàn chỉnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Nguyễn Duy Cơ - Giám đốc dự án Cụm công nghiệp An Mơ (Công ty CP Đầu tư Thương mại Tổng hợp Trường Thịnh) cho biết: Từ ngày 5-11, đơn vị triển khai thi công xây dựng đường bê tông từ đoạn hiện hữu đến giáp quốc lộ 19.

Bên cạnh đó, đơn vị lắp đặt các biển báo giao thông trên quốc lộ 19 tại hai đầu nút giao. Đường vào cụm công nghiệp được kẻ vạch, trồng cây xanh hai bên để tạo cảnh quan, đồng thời lắp đặt biển báo để phương tiện di chuyển từ cụm công nghiệp ra quốc lộ phải chú ý quan sát, nhường đường cho xe trên đường ưu tiên.

Đoạn đường trước cổng Cụm công nghiệp An Mơ được kẻ vạch, lắp đặt biển báo giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đơn vị quản lý cụm công nghiệp cũng cho biết sẽ nhắc nhở tài xế, không để xảy ra tình trạng phương tiện đậu, đỗ trước cổng cụm công nghiệp gây khuất tầm nhìn, ảnh hưởng giao thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, đến ngày 20-11, việc thi công mặt đường và các hạng mục đấu nối đã hoàn thành. Ngoài ra, đơn vị quản lý cụm công nghiệp cũng đã dọn dẹp đất đá vương vãi trên mặt đường quốc lộ 19 tại nút giao.

Không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, việc khắc phục bất cập tại khu vực này cũng giúp phương tiện ra vào cụm công nghiệp thuận tiện, an toàn hơn.