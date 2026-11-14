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Phường Pleiku quyết liệt xử lý tình trạng chó thả rông nơi công cộng

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 13-11, Tổ xử lý chó thả rông và động vật mắc bệnh dại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiếp tục ra quân kiểm tra tại các tuyến đường thuộc tổ dân phố 4 và 5, bắt giữ 4 con chó thả rông.

Từ tháng 10-2026 đến nay, phường Pleiku đã đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông tại các khu dân cư và nơi công cộng. Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 con chó thả rông, tiếp nhận 1 con do người dân tự nguyện giao nộp vì không đủ điều kiện chăm sóc. Trong số chó bị bắt giữ có 1 trường hợp nghi mắc bệnh dại đã được cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng quy trình.

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Phường Pleiku quyết liệt xử lý tình trạng chó thả rông nơi công cộng. Ảnh: Bá Bính

Các chủ nuôi đến nhận chó phải ký cam kết không để vật nuôi thả rông, không tái phạm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vận động người dân xích giữ chó, đeo rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng và tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ.

Thời gian tới, phường Pleiku tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, vận động người dân chấp hành quy định về quản lý vật nuôi, góp phần phòng, chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

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