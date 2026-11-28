Cụ ông Võ Du. Sinh năm: 1937 (Đinh Sửu).
Quê quán: thôn Tú Dương, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai.
Trú tại: Tổ dân phố 1, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.
Đã từ trần vào lúc 18 giờ ngày 27-11-2026 (nhằm ngày 19-10 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 90 tuổi.
Lễ nhập quan được tổ chức lúc 10 giờ 30 phút ngày 28-11-2026 (nhằm ngày 20-10 năm Bính Ngọ); lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tại tư gia.
Lễ truy điệu và lễ di quan được tổ chức ngày 29-11-2026 (nhằm ngày 21-10 năm Bính Ngọ).
An táng tại: Nghĩa trang xã Trà Đa, tỉnh Gia Lai.
Con trai trưởng Võ Hùng Minh kính báo
Đảng ủy, Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng đồng chí Nguyễn Đức Thụy - phóng viên, KTV Phòng Thư ký - Biên tập cùng toàn thể gia quyến.