(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cụ ông Võ Du. Sinh năm: 1937 (Đinh Sửu).

Quê quán: thôn Tú Dương, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai.

Trú tại: Tổ dân phố 1, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Đã từ trần vào lúc 18 giờ ngày 27-11-2026 (nhằm ngày 19-10 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ nhập quan được tổ chức lúc 10 giờ 30 phút ngày 28-11-2026 (nhằm ngày 20-10 năm Bính Ngọ); lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tại tư gia.

Lễ truy điệu và lễ di quan được tổ chức ngày 29-11-2026 (nhằm ngày 21-10 năm Bính Ngọ).

An táng tại: Nghĩa trang xã Trà Đa, tỉnh Gia Lai.

Con trai trưởng Võ Hùng Minh kính báo