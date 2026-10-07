Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông chúng tôi là cụ ông Bùi Văn Thanh, sinh năm 1945, nguyên quán: xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai; địa chỉ: 35/13/19 Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần ngày 2-10-2026 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ đã được gia đình tổ chức trang trọng, ấm cúng và hoàn tất vào ngày 5-10-2026 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ).

Nay gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Công ty CP Giao thông thủy bộ Bình Định; Công ty TNHH Cargill Việt Nam - chi nhánh Bình Định; MSB - chi nhánh Bình Định; BIDV - chi nhánh Bình Định; Khách sạn Hải Âu (Biên Cương); Nhà máy Đường An Khê; Ban Quản lý dự án QNS - Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Hội Cựu cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đường Bình Định; Công ty TNHH Cơ nhiệt điện và Xây dựng Tấn Minh…

- Bà con họ hàng, thân tộc hai bên nội ngoại, sui gia; đồng nghiệp, anh chị em, bạn bè; bà con xóm giềng khu phố 4, phường Quy Nhơn Nam…

Đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đến thăm viếng, đưa tiễn chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình rất mong được thông cảm.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ Phan Thị Á và các con, cháu đồng cảm tạ