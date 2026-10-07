Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Lời cảm tạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Chồng, cha, ông chúng tôi là cụ ông Bùi Văn Thanh, sinh năm 1945, nguyên quán: xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai; địa chỉ: 35/13/19 Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần ngày 2-10-2026 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ đã được gia đình tổ chức trang trọng, ấm cúng và hoàn tất vào ngày 5-10-2026 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ).

Nay gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Công ty CP Giao thông thủy bộ Bình Định; Công ty TNHH Cargill Việt Nam - chi nhánh Bình Định; MSB - chi nhánh Bình Định; BIDV - chi nhánh Bình Định; Khách sạn Hải Âu (Biên Cương); Nhà máy Đường An Khê; Ban Quản lý dự án QNS - Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Hội Cựu cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đường Bình Định; Công ty TNHH Cơ nhiệt điện và Xây dựng Tấn Minh…

- Bà con họ hàng, thân tộc hai bên nội ngoại, sui gia; đồng nghiệp, anh chị em, bạn bè; bà con xóm giềng khu phố 4, phường Quy Nhơn Nam…

Đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đến thăm viếng, đưa tiễn chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình rất mong được thông cảm.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ Phan Thị Á và các con, cháu đồng cảm tạ

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

null