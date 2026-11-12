Gia Lai triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

(GLO)- ngày 11-11-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và người dân trong thực hiện bình đẳng giới; từng bước xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, phân biệt đối xử và các hành vi bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Trong Tháng hành động, tỉnh tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và người dân trong thực hiện bình đẳng giới. Ảnh: Như Nguyện

Các hoạt động trọng tâm gồm: tổ chức lễ phát động; tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng mạng xã hội; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, tập huấn về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, việc làm, an sinh xã hội và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Đáng chú ý, tỉnh chú trọng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm có nguy cơ cao bị bạo lực, phân biệt đối xử hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực phát triển. Đồng thời, tăng cường kết nối các dịch vụ y tế, tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo vệ và hỗ trợ xã hội cho người bị bạo lực trên cơ sở giới; huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ sinh kế, việc làm, đào tạo nghề cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản trong trường học; Sở Y tế tăng cường truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng ngừa hành vi lựa chọn giới tính thai nhi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái và nhóm dễ bị tổn thương, tăng cường phòng, chống bạo lực tại gia đình, cộng đồng, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ dự toán ngân sách được giao, lồng ghép các chương trình, đề án liên quan và huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12-2026.