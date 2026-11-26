(GLO)- Người dân thôn Chánh Giáo (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng một số cá nhân tự ý chiếm đất tại khu vực Bàu Cối, đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý, để trồng keo, bạch đàn.

Gọi đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Chánh Giáo (xã Phù Mỹ Đông) phản ánh: Khu vực có tục danh Bàu Cối, nằm ở phía Tây nghĩa địa nhân dân Thạnh Bình Nam, giáp ranh giữa thôn Chánh Giáo và thôn Thanh Thủy, là khu đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Phù Mỹ Đông quản lý. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, một số cá nhân tự ý “xí phần” nhiều diện tích đất, đưa cây keo, bạch đàn đến trồng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trên nhiều khoảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông, cây keo và bạch đàn non được trồng thành từng khu vực. Cây cao khoảng 20 - 30 cm, đang bén rễ và phát triển khá tốt. Dấu vết đào xới cho thấy diện tích đất bị tự ý sử dụng không chỉ tập trung ở một vài vị trí riêng lẻ mà trải rộng trên nhiều khu vực.

Nhiều cá nhân tự ý trồng cây keo, bạch đàn trên đất do UBND xã Phù Mỹ Đông quản lý tại khu vực Bàu Cối. Ảnh: Văn Lực

Ông P.T.H. (thôn Chánh Giáo) cho hay: “Một số người tự ý trồng cây tại đây không đơn thuần nhằm mục đích sản xuất, phát triển kinh tế. Mục đích chính là muốn “đón đầu” những dự án, công trình có khả năng được triển khai tại khu vực này trong tương lai, qua đó chờ bồi thường khi Nhà nước thực hiện các dự án”.

Theo người dân địa phương, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, tình trạng tự ý trồng cây trên đất do Nhà nước quản lý có thể dẫn đến những hệ lụy phức tạp. Đặc biệt, khi khu vực có dự án đầu tư, việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất và giải quyết các kiến nghị liên quan đến bồi thường có thể phát sinh khó khăn.

Theo UBND xã Phù Mỹ Đông, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phòng chuyên môn của xã đã kiểm tra thực địa, xác định, tại thửa đất số 401, tờ bản đồ số 16, khu vực có tục danh Bàu Cối, một số cá nhân đã tự ý sử dụng đất bằng chưa sử dụng để trồng cây keo, bạch đàn.

Ông Trần Minh Trung - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông - cho biết: Việc tự ý sử dụng đất do Nhà nước quản lý để trồng cây khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp luật. Do chưa xác định cụ thể các cá nhân thực hiện hành vi vi phạm, địa phương sẽ thông báo công khai, yêu cầu những người liên quan tự giác tháo dỡ, thu hoạch và di chuyển toàn bộ số cây đã trồng trái phép ra khỏi diện tích đất do xã quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông - nhấn mạnh: “Trường hợp các cá nhân vi phạm không tự giác chấp hành, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế, phá bỏ số cây trồng trái phép theo quy định pháp luật. Mọi thiệt hại về tài sản, UBND xã không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị liên quan”.

Việc UBND xã Phù Mỹ Đông kiểm tra, thông báo yêu cầu di dời cây trồng trái phép là động thái cần thiết nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm vụ việc, chính quyền xã cần tiếp tục xác minh, làm rõ các cá nhân liên quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc những biện pháp đã đề ra, không để việc xử lý chỉ dừng lại ở khâu nhắc nhở, thông báo.