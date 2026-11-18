(GLO)- Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị chức năng đang lập phương án hỗ trợ thiệt hại cho 139 hộ dân dọc tuyến ĐH 26 (qua xã Bình An) bị ảnh hưởng nhà cửa do hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Thời gian qua, hoạt động vận chuyển đất phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án) gây ảnh hưởng đến đời sống, nhà cửa người dân dọc tuyến ĐH 26 qua địa bàn thôn Kiên Long và thôn Phú Lạc của xã Bình An. Trong đó có tình trạng nhà cửa, công trình của người dân bị rạn nứt do tác động từ hoạt động của xe ben chở đất trên tuyến.

Một trường hợp nhà dân ở mặt tiền ĐH 26 qua thôn Phú Lạc (xã Bình An) bị rạn nứt. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tình trạng trên khiến nhiều người dân bức xúc, yêu cầu các đơn vị chức năng khắc phục bất cập về môi trường, an toàn giao thông và giải quyết thiệt hại về nhà cửa.

UBND xã Bình An đã làm việc, đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai có biện pháp khắc phục. Địa phương cũng lập danh sách hộ dân bị ảnh hưởng gửi chủ đầu tư để giám định, hỗ trợ thiệt hại; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Từ ngày 10-11 đến 15-11, đơn vị giám định độc lập phối hợp với các nhà thầu và địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà cửa từng trường hợp bị ảnh hưởng, làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường theo quy định.

Đơn vị giám định độc lập đã kiểm tra, giám định thiệt hại từng công trình bị ảnh hưởng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra thực tế xác định có 139 hộ dân có nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng dọc tuyến ĐH 26 qua xã Bình An.

“Hiện nay đơn vị giám định đang tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân. Việc hỗ trợ được căn cứ vào mức độ thiệt hại của từng trường hợp. Chủ đầu tư sẽ gửi phương án hỗ trợ cho địa phương để niêm yết, thông báo đến người dân trước ngày 28-11. Trường hợp người dân đồng thuận với phương án đưa ra thì chủ đầu tư sẽ khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại” - ông Nguyễn Xuân Thắng thông tin.