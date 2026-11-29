(GLO)- Vụ tranh chấp đất đai tại tổ dân phố Diêu Quang (phường Hoài Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong khi quyền lợi các hộ liên quan chưa được làm rõ, tình trạng san lấp, xây dựng trên đất nông nghiệp diễn ra, gây cản trở thoát nước và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Bà Diệp Thị Sửu và phần đất tranh chấp với ông Phạm Văn Danh tại tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Diệp Thị Sửu (SN 1948, trú tổ dân phố Diêu Quang) trình bày, năm 1980, vợ chồng bà làm đơn xin khai hoang một khoảnh đất để trồng lúa, nay là thửa đất số 53, tờ bản đồ số 14 (bản đồ VN-2000).

Sau khi được lãnh đạo địa phương (lúc bấy giờ là UBND xã Hoài Mỹ) đồng ý, vợ chồng bà khai khẩn, cải tạo mảnh đất hoang hóa thành ruộng sản xuất. Tuy nhiên, việc canh tác phụ thuộc vào nước trời nên chỉ có thể gieo cấy 1 vụ/năm và có thời gian bị gián đoạn bởi hạn hán.

Cuối năm 2020, trong lúc bà Sửu đưa chồng đi điều trị bệnh ở Quy Nhơn, ông Phạm Văn Danh (trú cùng địa phương) thuê phương tiện đến đổ đất san lấp mảnh ruộng này và xây tường rào bê tông. Việc này dẫn đến tình trạng tắc nghẽn cống, mương thoát nước, gây ngập úng đất canh tác tại khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà Sửu và các hộ xung quanh.

Sau khi bà Sửu và các hộ dân phản ánh, chính quyền địa phương (lúc bấy giờ là UBND xã Hoài Hải) tiến hành kiểm tra, xác định việc đổ đất, xây dựng trên đất nông nghiệp là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Tuy nhiên, vụ việc không được xử lý dứt điểm, khối lượng đất san lấp và công trình xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tiếp tục tồn tại cho đến nay.

Bà Sửu cho biết, năm 2022, ông Danh tiếp tục trồng nhiều loại cây lâu năm trên đất này mà không bị ngăn chặn, mặc dù bà đã phản ánh sự việc đến chính quyền địa phương. Thời gian sau đó, ông Danh tiếp tục xây dựng công trình tạm trên đất phục vụ mục đích chăn nuôi.

“Tháng 6-2025, ông Danh tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình ngay trên thửa đất này. Vợ chồng tôi đều là thương binh, khiếu nại vụ việc từ lúc chồng tôi còn sống, đến nay ông đã mất hơn 1 năm vẫn chưa được giải quyết” - bà Sửu bức xúc kể.

Không chỉ tranh chấp đất với bà Sửu, quá trình xây dựng hàng rào trên đất, ông Danh xảy ra tranh chấp ranh giới với hộ sử dụng đất liền kề là ông Phạm Thanh Hồng (trú tại địa phương). Vụ việc cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vừa qua, ông Danh đo đất thực địa để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến 2 bên xảy ra tranh cãi.

Mảnh đất nông nghiệp do địa phương quản lý nhưng ông Phạm Văn Danh đổ đất san lấp, xây dựng công trình, sử dụng sai mục đích. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực đất tranh chấp giữa bà Sửu và ông Danh có diện tích ước tính 500 m2, nằm ở mặt tiền dự án đường ven biển ĐT 639 qua địa bàn phường Hoài Nhơn Đông. Xung quanh đất xây dựng tường rào lưới B40 và cổng ngõ, bên trong có 2 nhà tạm kết cấu vách và mái bằng tôn, cùng hàng chục cây ăn quả trồng nhiều năm trước.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quốc - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Đông - cho biết: Theo hồ sơ đất đai thì phần đất đang tranh chấp thuộc địa phương quản lý. Xác minh sơ bộ cho thấy phần đất này trước đây vợ chồng bà Sửu sử dụng trồng lúa. Năm 2007, ông Danh đổ đất san nền phần đất này và bị UBND xã Hoài Hải (cũ) ngăn chặn nhưng lại không có biên bản, hồ sơ xử lý vụ việc.

Năm 2013, ông Danh tiếp tục đổ đất trồng cây lâu năm. Đến năm 2020, ông đổ đất nâng nền và trồng cây lâu năm, nuôi gà cho đến nay. Về vấn đề tranh chấp giữa bà Sửu và ông Danh, UBND xã Hoài Hải (cũ) cũng đã tiếp nhận giải quyết nhưng còn kéo dài đến nay.

Thời gian qua, ông Danh nhiều lần làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do không đủ điều kiện nên UBND xã Hoài Hải (cũ) và UBND phường Hoài Nhơn Đông bác yêu cầu.

Địa phương xác định việc ông Danh lấn chiếm, san lấp, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý là vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Vụ việc còn có nhiều ý kiến mâu thuẫn và các thông tin chưa được làm rõ, do đó, đơn vị đang xác minh, rà soát, thu thập thông tin để làm rõ quá trình sử dụng đất, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.