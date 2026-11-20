(GLO)- Ngày 19-11, Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) trao trả chiếc điện thoại iPhone 12 Pro bị thất lạc cho chị Văn Thị Cẩm Thạch (SN 1991, tạm trú tại xã Đak Đoa).

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 16-11, chị Thạch làm thất lạc chiếc điện thoại màu trắng kem tại khu vực đường Wừu, xã Đak Đoa. Do điện thoại có giá trị và lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng, chị đã đến Công an xã trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Đak Đoa trao trả chiếc điện thoại cho chị Văn Thị Cẩm Thạch.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đak Đoa hướng dẫn chị Thạch cung cấp các thông tin liên quan, đồng thời xác minh, triển khai tìm kiếm. Đến ngày 19-11, lực lượng công an đã tìm lại được chiếc điện thoại và bàn giao cho chị.

Nhận lại tài sản, chị Thạch đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đak Đoa, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm.

Việc hỗ trợ người dân tìm lại tài sản góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.