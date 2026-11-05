Nhiều bất cập giao thông trên Quốc lộ 1D

(GLO)- Tình trạng xe ô tô dừng, đỗ, đón trả khách, tập kết hàng hóa và doanh nghiệp mở lối ra vào các điểm kinh doanh ven đường đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, chấn chỉnh những bất cập, phòng ngừa tai nạn trên tuyến.

Nhiều nguy cơ mất an toàn

Tại đoạn đường qua khu vực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, thời gian qua thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách dừng, đỗ để đón trả khách, tập kết, bốc xếp hàng hóa dọc đường. Đáng nói, khu vực này có mặt đường hẹp, nằm ở chân đèo Quy Hòa nên việc phương tiện dừng, đỗ tùy tiện dễ gây khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, TNGT.

Xe khách nhà xe Toàn Vũ đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa khu vực chân dốc trên Quốc lộ 1D gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, lúc 10 giờ 25 phút ngày 30-10, xe khách Toàn Vũ (tuyến Nha Trang - Quy Nhơn) mang biển kiểm soát 79H-059.xx dừng sát lề đường để trả khách và bốc dỡ hàng hóa. Hoạt động giao nhận hàng hóa, cùng đó là việc xe ôm tập trung ngay trên lòng đường, càng khiến khu vực thêm lộn xộn.

Tình trạng xe khách đón, trả khách dọc đường cũng thường xuyên diễn ra quanh nút giao QL 1D - Võ Liệu - Chế Lan Viên, gây bức xúc cho người dân. Anh Nguyễn Thanh Nhân (tài xế ở phường Quy Nhơn) cho biết: “Nhiều tình huống tài xế mở cửa không chú ý quan sát, dễ gây tai nạn cho người đi đường. Việc tồn tại các bến cóc tại khu vực này gây lộn xộn, mất ATGT”.

Bên cạnh tình trạng dừng, đỗ phương tiện, hạ tầng tại một số vị trí trên tuyến cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hiện đang trong mùa mưa, nhiều điểm trên QL 1D qua địa bàn phường xuất hiện tình trạng lề đường bị xói lở, đất cát tràn xuống lòng đường, nhất là các đoạn đường đèo dốc.

Một vấn đề khác khiến người dân lo ngại là tại đoạn chân đèo Quy Hòa hiện có hàng loạt điểm kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa và một gara ô tô. Hằng ngày, nhiều phương tiện dừng, đỗ dọc đường, đồng thời thường xuyên ra vào các điểm kinh doanh này, làm gia tăng nguy cơ xung đột giao thông.

Điển hình, lúc 16 giờ 40 phút ngày 24-10, một xe tải trong lúc lùi trên QL 1D để di chuyển vào gara đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo đang đổ đèo theo hướng Nam - Bắc. Cú tông mạnh khiến xe tải tiếp tục va chạm với một xe tải khác đang đậu phía trước gara rồi lật chắn ngang đường. Vụ việc làm 3 phương tiện hư hỏng, gây ùn ứ giao thông trên QL 1D, đoạn qua đèo Quy Hòa, trong nhiều giờ. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải tại chân dốc Quy Hòa vào chiều 24-10 gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ven đường

Không chỉ tại chân đèo Quy Hòa, dọc đoạn lưng chừng đèo cũng có một số hàng quán, bãi đỗ xe, gara nằm rải rác ven QL 1D, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ông Nguyễn Văn Long (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh, tại một số điểm kinh doanh, bãi đỗ xe, tường hộ lan cứng bị mở một đoạn vừa đủ cho một ô tô di chuyển ra vào. Do không gian hạn chế, khi ra vào các khu vực này, phương tiện phải ôm cua với góc rộng, dễ che khuất tầm nhìn và phát sinh nguy cơ va chạm với xe đang lưu thông trên QL 1D.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, thời gian qua, đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trong đó chú trọng các lỗi đón, trả khách; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Mới đây, ngày 1-11, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) phát hiện, xử lý tài xế 2 xe khách loại 16 chỗ của các nhà xe về hành vi dừng, đỗ không đúng quy định tại đoạn QL 1D qua Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Ô tô đậu đỗ dọc chân dốc Quy Hòa trên Quốc lộ 1D tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Thời gian tới, Phòng chỉ đạo lực lượng phụ trách địa bàn tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực trên. Đối với vấn đề phương tiện đậu, đỗ, tập kết hàng hóa tại khu vực hành lang ATGT dọc tuyến, lực lượng sẽ phối hợp với địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định về đấu nối ra QL 1D, giấy phép kinh doanh để xác định những vấn đề tồn tại, kiến nghị ngành chức năng giải quyết” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang thông tin.

Liên quan đến tình trạng mở hộ lan tại đoạn giữa đèo Quy Hòa trên QL 1D, đại diện Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) cho hay, hệ thống tường hộ lan cứng tại khu vực này được bố trí nhằm bảo đảm ATGT, nhất là khi một bên đường là vực sâu.

Nếu tùy tiện phá dỡ tường hộ lan có thể dẫn đến những tình huống mất an toàn trên tuyến. Vừa qua, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng đóng hộ lan tại một địa điểm gần đỉnh đèo Quy Hòa. Đối với các điểm mở hộ lan tại một số vị trí dọc tuyến, đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định.

Về vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở sẽ chỉ đạo phòng chức năng phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế để có biện pháp phù hợp, góp phần tăng cường bảo đảm ATGT tại khu vực.