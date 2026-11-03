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Gia Lai: Xử lý nam thanh niên càn quấy, đăng clip lên TikTok

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập hồ sơ xử lý T.Q.N. (SN 2009, trú tại xã Chư Sê) liên quan đến clip có biểu hiện càn quấy được đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, cuối tháng 10-2026, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện trên tài khoản TikTok có tên “Tấn khangg” đăng tải clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy chạy với tốc độ cao.

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T.Q.N. chở theo 2 người không đội mũ và mang theo ná cao su đi trên đường. Ảnh chụp màn hình

Không những vậy, 1 nam thanh niên ngồi sau còn mang theo chiếc ná cao su loại cải tiến. Đây là loại đồ chơi nguy hiểm có thể gây sát thương cao đã được lực lượng chức năng khuyến cáo.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Chư Sê xác minh và mời người điều khiển chiếc xe nói trên là T.Q.N. đến làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng xác định N. không có giấy phép lái xe và N. đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

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