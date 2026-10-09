Truy xét nhóm quái xế, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy

(GLO)- Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh truy xét nhóm đối tượng điều khiển xe máy càn quấy; qua đó phát hiện 3 đối tượng trong nhóm dương tính với ma túy.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chư Păh đã phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy càn quấy, vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, song còn tự ý đăng lên Facebook để thể hiện.

Lực lượng Công an truy xét, triệu tập các quái xế. Ảnh: Duy Hải

Hành vi của các đối tượng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như trên không gian mạng.

Công an xã Chư Păh đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT) khẩn trương truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng triệu tập làm việc với 6 thanh thiếu niên, gồm: R.C.K. (SN 2008), K.T. (SN 2010), R.C.T. (SN 2008), R.C.P. (SN 2008), R.C.Th. (SN 2005), R.C.Tr. (SN 2010), cùng trú tại làng Hreng, xã Chư Păh.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng trong số này là R.C.T, R.C.Th và R.C.Tr. dương tính với ma túy đá.

Hiện lực lượng Công an đã tạm giữ các phương tiện cũng như củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.