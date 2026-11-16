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Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở xã Ia Lâu

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam với 3 đối tượng ở xã Ia Lâu về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng gồm: Hà Công Luận (SN 2002), Đinh Anh Kiệt (SN 2006) và Hà Mạnh Đường (SN 2003), cùng trú tại thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu).

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3 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào ngày 18-10, Công an xã Ia Lâu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiến hành test ma túy với một số đối tượng liên quan và cho kết quả dương tính.

Lực lượng Công an đã làm việc, đấu tranh với nhóm đối tượng trên và xác định làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan.

Cụ thể với mục đích sử dụng và bán lại kiếm lời, Luận đã mua ma túy của 1 đối tượng chưa xác định danh tính mang về địa phương. Trong đó, Kiệt là đối tượng có vai trò giúp sức cho Luận trong việc mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16-10, Luận đã bán ma túy cho Đường. Không những vậy, Luận còn chuẩn bị công cụ, giúp sức cho Đường tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số đối tượng khác.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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