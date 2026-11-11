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Công an xã Kbang bắt đối tượng truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa làm thủ tục bàn giao đối tượng Trịnh Văn Hưng (SN 1991, trú tại tỉnh Lâm Đồng) trốn truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 3-2-2026, Trịnh Văn Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Hưng đã bị bắt khi lẩn trốn tại xã Kbang. Ảnh: ĐVCC

Chiều 2-11, Công an xã Kbang tiến hành truy xét và phát hiện người đàn ông nghi vấn là Hưng đang có mặt tại một ngân hàng chi nhánh ở xã Kbang.

Công an xã đã phối hợp với Ngân hàng cùng Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ nhân thân, lai lịch và xác định người đàn ông trên chính là Hưng.

Lực lượng Công an đã tiếp cận, khống chế và cùng các nhân viên ngân hàng bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn qua nhiều địa phương trước khi đến xã Kbang và bị bắt giữ.

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