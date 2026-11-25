Trước đó, ngày 14-11, Đội CSGT đường bộ số 3 nhận được clip phản ánh của người dân về việc 1 xe tải có hành vi vượt ẩu trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Mang Yang.

Xe tải đã vượt ẩu suýt gây tai nạn với xe máy và các xe đi hướng ngược lại. Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh ghi nhận, đoạn đường có 2 làn xe đang lưu thông, một bên có xe ô tô đang đậu ở lề đường còn một bên nhiều xe ô tô đang nối đuôi nhau. Tuy nhiên, 1 xe tải ở làn xe nối đuôi đã tách hàng, lấn sang làn đường đối diện và suýt xảy ra va chạm với 1 xe máy đi theo chiều ngược lại.

Trước hành vi vi phạm có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm trên, Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương xác minh làm rõ. Qua đó, xác định tài xế điều khiển xe tải trên là anh T.X.C. (SN 1985, trú tại phường An Phú).

Anh C. (phải) đã bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Ảnh: Duy Hải

Tại cơ quan Công an, anh C. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt anh C. 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe về lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt.