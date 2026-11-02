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Đề nghị di dời tàu thuyền ra khỏi phạm vi cầu Hà Thanh 1, 2 trên quốc lộ 19

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo yêu cầu người dân, chủ phương tiện khẩn trương di dời tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực dưới cầu Hà Thanh 1 và Hà Thanh 2 trên tuyến quốc lộ 19 (đường Võ Nguyên Giáp) thuộc địa bàn phường.

Trước đó, ngày 1-11, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) có văn bản gửi UBND phường Quy Nhơn đề nghị có biện pháp xử lý vấn đề này.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại các cầu Hà Thanh 1 và Hà Thanh 2 trên tuyến quốc lộ 19, đơn vị chức năng phát hiện nhiều tàu thuyền đang neo đậu ở khu vực sông Hà Thanh bên dưới các cầu.

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Nhiều tàu thuyền neo đậu dưới gầm cầu Hà Thanh 2 vào ngày 2-11. Ảnh: Nguyễn Chơn

Điều này gây cản trở dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và mất mỹ quan khu vực đô thị, nhất là trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang tổ chức Năm du lịch quốc gia 2026.

Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, an toàn giao thông, an toàn công trình và mỹ quan khu vực, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đề nghị UBND phường Quy Nhơn kiểm tra, tiến hành xử lý và di dời tàu thuyền ra khỏi phạm vi các cầu.

Đề nghị địa phương chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền người dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và phòng cháy chữa cháy.

Ngày 2-11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết, địa phương đang tuyên truyền các chủ tàu thuyền khẩn trương tháo dỡ và di dời phương tiện ra khỏi phạm vi bảo vệ cầu. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, UBND phường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

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