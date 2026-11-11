Lo ngại mất an toàn tại các lối ra vào hẻm trên đường Đào Tấn

(GLO)- Gọi đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, một số người dân có nhà tại các tuyến hẻm thuộc đường Đào Tấn (phường Quy Nhơn Đông) phản ánh:

Ngành chức năng đang thi công nâng cấp vỉa hè đường Đào Tấn, đoạn qua các tổ dân phố Nhơn Bình, Tây Định và Thuận Lạc. Việc chỉnh trang giúp tuyến đường khang trang, sạch đẹp hơn nên được người dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, người dân không khỏi lo lắng khi cốt nền vỉa hè sau nâng cấp cao hơn nhiều so với mặt bằng các tuyến hẻm xương cá đấu nối dọc tuyến đường.

Độ chênh lệch này khiến việc đi lại, nhất là từ trong hẻm ra đường chính, gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Minh (tổ dân phố Tây Định) cho hay: “Người đi xe máy phải tăng ga mạnh mới từ hẻm lên được vỉa hè, nhưng nếu lỡ tay tăng ga quá mạnh thì có thể phóng thẳng ra giữa đường.

Trong khi lối ra hẻm khuất tầm nhìn, thiếu vị trí dừng quan sát nên nguy cơ va chạm với các phương tiện đang lưu thông trên đường Đào Tấn rất cao. Bà con mong chính quyền địa phương và đơn vị chủ đầu tư xem xét, có biện pháp xử lý để bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận tiện”.

Vỉa hè đường Đào Tấn sau khi nâng cấp có cốt nền cao hơn nhiều so với các tuyến hẻm ngang đấu nối vào tuyến đường. Ảnh: NDCC

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân còn lo ngại tình trạng vỉa hè cao hơn mặt hẻm có thể gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Do cao độ giữa 2 khu vực chênh lệch, nước mưa trong hẻm khó thoát ra đường chính, trong khi hệ thống thu gom nước hiện có không đáp ứng khả năng tiêu thoát khi lượng mưa lớn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho biết, địa phương đã nắm thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vỉa hè đường Đào Tấn cao hơn nhiều so với các tuyến hẻm ngang sau khi nâng cấp. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nhà thầu đang triển khai thi công.

“UBND phường đã khảo sát thực địa theo ý kiến của người dân, bước đầu ghi nhận những thông tin phản ánh là có cơ sở. Địa phương sẽ làm việc với chủ đầu tư để xem xét, có giải pháp khắc phục độ chênh lệch giữa các con hẻm ngang với vỉa hè tuyến đường Đào Tấn nhằm bảo đảm việc lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân, cũng như việc tiêu thoát nước khi trời mưa lớn” - ông Danh cho biết thêm.