(GLO)- Qua rà soát 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) có 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới được hơn 47,6% kế hoạch, ước cả năm chỉ bằng 75% tổng vốn được giao.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 địa phương được giao hơn 168,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2026 hơn 56 tỷ đồng, vốn năm 2025 kéo dài sang hơn 112,1 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, phường giải ngân trên 80 tỷ đồng, đạt hơn 47,6% kế hoạch. Cụ thể, nguồn vốn năm 2026 giải ngân trên 35,8/56 tỷ đồng, đạt hơn 63,9%; vốn năm 2025 kéo dài sang giải ngân trên 44,3/112,1 tỷ đồng, đạt gần 39,6%.

Vướng nhiều ở các dự án chuyển tiếp

Tại buổi làm việc chiều 20-11 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và xây dựng kế hoạch, kịch bản tăng trưởng năm 2027 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho biết, nguồn vốn bố trí trong năm 2026, phường phấn đấu giải ngân 100% trước ngày 31-12 năm nay.

Đối với phần vốn chuyển tiếp còn lại, khả năng giải ngân hết trong năm là rất khó. Chủ tịch UBND phường cho hay, địa phương sẽ có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Dự án Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Quang, nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân chậm là do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án chuyển tiếp từ cấp thành phố trước đây.

Nguồn vốn chuyển tiếp này chiếm tới 66,66% tổng kế hoạch vốn, phần lớn tập trung ở các dự án tồn đọng trên địa bàn phường Nhơn Bình (TP. Quy Nhơn cũ).

Trong đó có các dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6 (giai đoạn 1, 2, 3); Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh; Khu dân cư phía Đông chùa Bình An (phần mở rộng) và một số dự án khu dân cư khác.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết thêm, tại khu vực phường Nhơn Bình cũ, công tác xác nhận nguồn gốc đất từ những năm trước còn nhiều vướng mắc, nhất là hồ sơ thủ tục và việc ký xác nhận bản đồ đo đạc.

Một số hộ dân lấn chiếm đất công ích, xây dựng nhà ở nên không thuộc diện được bồi thường về đất theo quy định, dẫn đến chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn của các công trình.

Bên cạnh đó, một số dự án còn phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế kỹ thuật; giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng tác động đến tiến độ thực hiện. Đáng chú ý, nhiều dự án chuyển tiếp đã kéo dài qua nhiều năm, thời gian thực hiện theo kế hoạch gần như đã hết khi phường tiếp nhận và tổ chức triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khi quỹ thời gian còn lại không nhiều, các thủ tục liên quan chưa được tháo gỡ dứt điểm, khiến việc hoàn thành dự án và giải ngân vốn gặp khó khăn.

Tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ

Hiện phường Quy Nhơn Đông đang tập trung triển khai 18 công trình, dự án, trọng tâm là 5 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều, một số công trình có giá trị đầu tư lớn nhưng khối lượng thực hiện còn thấp.

Cụ thể, Khu dân cư khu vực 6 Nhơn Bình (giai đoạn 3) mới đạt giá trị xây lắp 9,40/73,28 tỷ đồng (khoảng 12,8%); Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh mới giải ngân 7,353/hơn 42,3 tỷ đồng (khoảng 17,4%), dự kiến đến cuối năm đạt 32,353 tỷ đồng; Khu dân cư Hải Bắc đạt giá trị xây lắp 15,80/42,14 tỷ đồng (37,49%). Riêng Khu dân cư phía Nam suối Cả Nhơn Lý khởi công ngày 5-10-2026, hiện đang triển khai san nền, làm đường công vụ...

Hơn 1 tháng còn lại của năm, phường Quy Nhơn Đông tăng cường vận động, đối thoại với người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, xác định tập trung đôn đốc, tháo gỡ những khâu còn ách tắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục thanh toán.

UBND phường sẽ tổ chức giao ban tiến độ hằng tuần, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay đối với khối lượng đã hoàn thành tại các dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh.

Dự án Khu dân cư phía Đông chùa Bình An (phần mở rộng). Ảnh: Trọng Lợi

Theo tính toán, đến cuối năm, phường dự kiến giải ngân trên 32,3 trong tổng số hơn 42,3 tỷ đồng tại Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh; đồng thời hoàn tất quyết toán 11 công trình đã hoàn thành, gồm: Chỉnh trang khu đất HTX Nông nghiệp Nhơn Bình 1; Trường Mẫu giáo Nhơn Lý; Khu cải táng sườn phía Đông suối Cả (giai đoạn 2); mở rộng đường bờ kè Lý Hưng - Lý Lương; đường dọc kè Lý Chánh - Lý Hòa; cải tạo trụ sở phường, trụ sở Công an phường, nhà sinh hoạt khu phố Hội Tân - Hội Thành; nâng cấp các tuyến hẻm và khắc phục hậu quả bão số 13.

Ông Trần Việt Quang cho hay, với các giải pháp triển khai quyết liệt, phường Quy Nhơn Đông phấn đấu đến ngày 31-12-2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 75% kế hoạch được giao.