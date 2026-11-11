Người đàn ông đi thả lưới trên sông Côn bị nước lũ cuốn trôi

(GLO)- Sáng 11-11, bà Nguyễn Thị Thống - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận các đơn vị chức năng và người dân vẫn đang tìm kiếm người đàn ông ở địa phương gặp nạn khi đi thả lưới bắt cá trên sông Côn đoạn qua địa bàn xã.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Đ.M.H. (SN 1994, trú thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn). Sáng ngày 10-11, nạn nhân đi thả lưới bắt cá tại khu vực sông Côn gần nhà, đoạn gần cầu Suối Đục (trên đường đỉnh ĐT 636, thuộc địa bàn thôn Bình Nghi).

Đoạn sông Côn nơi nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Phạm Hải

Sau khi về nhà ăn cơm trưa, khoảng 12 giờ cùng ngày, ông H. trở ra khu vực lòng sông Côn để kéo lưới. Lúc ông đang ở giữa sông thì nước lũ đổ về cuốn trôi nạn nhân.

Lúc bấy giờ, người dân địa phương khi ra bờ sông di dời máy bơm nước tránh lũ thì nhìn thấy ông H. vẫy vùng kêu cứu giữa dòng nước. Những người chứng kiến đã hô hoán, tìm cách cứu nạn nhân.

Khi chiếc xuồng đánh cá của một ngư dân di chuyển ra giữa sông để cứu nạn thì ông H. chìm xuống nước mất tích.

Chiều ngày 10-11, các lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân.

Do mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều làm nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, phạm vi rộng khiến hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng và người dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đồng thời xác minh làm rõ vụ việc.