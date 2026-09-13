Tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội bị nước cuốn khi cứu người ở Hưng Yên

(GLO)- Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người bị nước cuốn mất tích khi lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên tại khu vực cầu Bo, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, khoảng 18 giờ 5 phút ngày 13-9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 350 m.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người mất tích dưới sông Trà Lý. Ảnh: Trần Đăng Hậu/Báo Tuổi Trẻ

Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987) là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-9, trong lúc trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về đơn vị, khi đi qua khu vực cầu Bo, Thiếu tá Tùng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định. Người này sau đó đồng ý để Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang và lao xuống sông cứu người. Mặc dù đã tiếp cận được nam thanh niên song do dòng nước chảy xiết, cả 2 bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lực lượng công an, dân quân và các đội cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm.

Trong sáng 13-9, 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An được huy động. 11 phương tiện tàu, xuồng và thuyền của ngư dân cũng được sử dụng để tìm kiếm dọc 2 bên bờ sông Trà Lý và khu vực nghi có người mất tích.

Sau nhiều giờ triển khai các phương án tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng vào chiều tối 13-9.

Đây là sự việc gây xúc động tại Hưng Yên, khi một quân nhân trên đường trở về đơn vị đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu người gặp nạn.