Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan không gian triển lãm, trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng trong nước và quốc tế. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học các nhà khoa học.

Lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo

Qua chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội", Ngày hội nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường và cơ chế, chính sách thuận lợi; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực; doanh nghiệp đóng vai trò đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường; các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong phát triển. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn nhấn mạnh vai trò, động lực của đổi mới sáng tạo, yêu cầu tự chủ công nghệ và đồng hành giữa đổi mới công nghệ với đổi mới thể chế. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tinh thần dám làm, chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại ngày hội. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng cho rằng chiều sâu của một quốc gia khởi nghiệp nằm ở khả năng nuôi dưỡng sáng kiến và tạo cơ hội để biến sáng kiến thành hiện thực. Trong đó, người trẻ có ý tưởng cần có người hướng dẫn; nhóm nghiên cứu có công nghệ cần được tạo điều kiện thử nghiệm; doanh nghiệp có sản phẩm mới cần có cơ hội thử nghiệm và tiếp cận thị trường. Tinh thần khởi nghiệp cũng cần được thể hiện trong các tổ chức đã hoạt động lâu năm thông qua việc không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội mới và sẵn sàng tự làm mới mình.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng: Với người dân, tư duy đổi mới bắt đầu từ học tập suốt đời, chủ động tiếp nhận công nghệ mới và trân trọng những cải tiến dù nhỏ nhưng giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng.

Với doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo cần trở thành một phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh, bắt đầu từ những bài toán thực tế về năng suất, nhu cầu khách hàng và công nghệ tạo ra giá trị mới; đầu tư cho con người và nghiên cứu là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài.

Với trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức, cần xây dựng môi trường khuyến khích câu hỏi mới, lắng nghe khác biệt và đánh giá ý tưởng bằng kết quả kiểm chứng; người đứng đầu cần tạo điều kiện để người có sáng kiến được thử sức và chịu trách nhiệm.

Với các bộ, ngành, địa phương, tư duy đổi mới trước hết thể hiện trong xây dựng và thực thi chính sách; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế cởi mở trước những vấn đề mới, đồng thời xác định rõ giải pháp, thời gian xử lý và trách nhiệm khi doanh nghiệp gặp vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ KH&CN mong muốn mỗi người tham dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia lựa chọn một bài toán cụ thể, một vấn đề cần giải quyết để cùng hành động, qua đó tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước.

Đổi mới sáng tạo cần được kích hoạt mạnh mẽ trong nền kinh tế, xã hội

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế đã luôn đồng hành, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, sản phẩm, mô hình và thành tựu mới; đây còn là dịp để lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo, kết nối nguồn lực và chuyển hóa thành hành động cụ thể, để đổi mới sáng tạo thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, “đổi mới sáng tạo” không chỉ là một lĩnh vực cần được quan tâm thúc đẩy, mà còn là một động lực cần được kích hoạt mạnh mẽ trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, những kết quả quốc tế những năm qua cho thấy Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về năng lực đổi mới sáng tạo. Theo "Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu" (GII) năm 2026. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp; khoảng 208 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ; 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang hoạt động.

Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp lớn từng bước được hình thành, tạo điều kiện kết nối nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngày càng đa dạng, không chỉ tập trung vào đổi mới công nghệ mà còn mở rộng sang đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất, phương thức quản trị và mô hình kinh doanh.

Tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 30/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình”.

Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ, ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý; từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển trên địa bàn; từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh; từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn, dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp; mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của mình.

Đưa chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách

Để các yêu cầu nêu trên trở thành kết quả thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo của từng bộ, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm của ngành mình; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Từng bước hình thành dòng chảy thực sự giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia, tài chính, sở hữu trí tuệ, tổ chức trung gian và thị trường.

Các đồng chí lãnh đạo phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Thứ ba, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Các trung tâm đổi mới sáng tạo phải trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực; tập trung vào lợi thế, bài toán và nhu cầu thực tế. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Hội nhập quốc tế về đổi mới sáng tạo phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng lực công nghệ trong nước và vị thế của Việt Nam trong các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu".

Phó Thủ tướng mong muốn tinh thần của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ diễn ra trong hôm nay, mà sẽ trở thành hành động hằng ngày trong từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng viện nghiên cứu, từng trường đại học, từng địa phương và trong toàn xã hội.

“Với quyết tâm cao, hành động cụ thể và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng rằng đổi mới sáng tạo sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế; góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.