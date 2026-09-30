Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Cụ thể, năm nay, Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo khi tăng 2 bậc so với năm 2025, từ vị trí 37 lên 35. Nhờ đó, thứ hạng chung được cải thiện 1 bậc, đạt mục tiêu do Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026.

Bảng xếp hạng chỉ số GII 2026. Ảnh (chụp màn hình): VnExpress

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn duy trì 2 chỉ số đứng đầu thế giới, gồm tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Đồng thời, nước ta cũng có 3 chỉ số thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu gồm tỷ trọng nhập khẩu công nghệ cao (hạng 3); số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển và sử dụng (hạng 5) và tốc độ tăng năng suất lao động (xếp hạng 6).

Việt Nam còn được ghi nhận điểm mạnh ở các chỉ số chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) do doanh nghiệp trang trải/tổng chi R&D (hạng 13); Tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân tính trên GDP (hạng 14); Mức độ đa dạng của sản xuất trong nước (hạng 19).

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Xếp trên Việt Nam là Ấn Độ với thứ hạng 38. Có 2 quốc gia thu nhập trung bình cao xếp trên Việt Nam là Trung Quốc (hạng 10) và Malaysia (hạng 34), còn lại đều là các quốc gia có nền công nghiệp phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao.

Riêng trong khu vực ASEAN, Việt Nam tiếp tục vượt lên trên Thái Lan (hạng 44), đứng thứ 3 sau Singapore (hạng 5) và Malaysia (hạng 34), vượt mục tiêu do Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Trong Báo cáo GII 2026 của WIPO, Việt Nam cũng được ghi nhận là 1 trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Nhóm này gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Ma-rốc, Albania và Iran.

Tại ASEAN, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 3, sau Singapore và Malaysia, vượt Thái Lan và đạt mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt trội so với mức độ phát triển, cùng Trung Quốc và Ấn Độ.

Được biết, GII là công cụ uy tín, đánh giá thông qua 80 chỉ số thành phần, phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ của mỗi quốc gia; đồng thời giúp chỉ ra điểm mạnh và hạn chế trong quá trình phát triển.

Với chủ đề "Tiếp sức cho doanh nhân ở tuyến đầu khoa học", GII 2026 tìm hiểu cách xây dựng hệ sinh thái giúp biến những đột phá khoa học thành doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp được hình thành từ kết quả nghiên cứu, có khả năng mở rộng các giải pháp ứng dụng trong thực tiễn.

Năm nay, số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh mục khảo sát vẫn là 139, tương đương năm ngoái.