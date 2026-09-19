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Doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng trong ngày đầu mở bán iPhone 18 Pro, Pro Max

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H.M (theo vnexpress, laodong, thanhnien)

(GLO)- Trong ngày đầu mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại Việt Nam, các hệ thống bán lẻ ước tính doanh thu vượt mức 1.500 tỷ đồng.

Theo thống kê từ các hệ thống bán lẻ, iPhone 18 Pro Max phiên bản 256GB đang được đặt mua nhiều nhất. Số liệu từ 1 hệ thống cho thấy iPhone 18 Pro Max chiếm 87% tổng đơn đặt mua, trong khi iPhone 18 Pro chiếm 13%. Phiên bản dung lượng 256GB được lựa chọn nhiều nhất với tỉ lệ 91%.

Ngoài ra, tỉ lệ khách đang sử dụng iPhone có nhu cầu lên đời, đặt cọc thế hệ 18 Pro và 18 Pro Max chiếm tới hơn 50%.

Tổng doanh thu bộ đôi iPhone thế hệ mới tại Việt Nam ngày 18-9 vượt 1.500 tỷ đồng. Con số thực tế cao hơn do khi thị trường Việt có khoảng 10 hệ thống bán lẻ ủy quyền, trong khi cửa hàng Apple Store Online Việt Nam không chia sẻ doanh số.

Mức này tương đương doanh thu ngày đầu mở bán iPhone 14 năm 2022, nhưng cao gấp rưỡi so với iPhone 15 và iPhone 16.

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iPhone 18 Pro Max hút khách trong ngày đầu mở bán ở Việt Nam. Ảnh: Khương Nha/TNO

Bên cạnh phiên bản máy và dung lượng, màu sắc mới cũng tạo sức hút trong đợt mở bán năm nay. Đỏ Burgundy và xanh băng thanh nằm trong nhóm màu sắc của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, cùng hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Khác những năm trước, năm nay người dùng Việt Nam không xếp hàng từ nửa đêm để nhận iPhone.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá lần lượt từ 38,99 triệu và 41,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

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