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Apple chuẩn bị phát hành iOS 27, người dùng iPhone cũ có tin vui

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Sau nhiều tháng thử nghiệm, Apple sẽ phát hành iOS 27 vào ngày 15.9 cho các mẫu iPhone tương thích, gồm cả những thiết bị đời cũ.

Trong sự kiện ra mắt dòng iPhone 18 Pro và iPhone Duo, Apple đã thông báo phiên bản ổn định của iOS 27 sẽ chính thức được phát hành vào ngày 15.9 tới. Bản cập nhật này không chỉ hỗ trợ các mẫu máy tương thích với iOS 26 mà còn mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất, tùy chọn tùy chỉnh mới và các công cụ an toàn cho trẻ em.

iOS 27 là nền tảng được cài đặt sẵn trên iPhone 18 Pro và iPhone Duo
iOS 27 là nền tảng được cài đặt sẵn trên iPhone 18 Pro và iPhone Duo

iOS 27 đã được thử nghiệm bởi các nhà phát triển từ tháng 6, trước khi phiên bản beta công khai được phát hành vào tháng 7. Tuy nhiên, kể từ ngày 15.9, tất cả người dùng iPhone tương thích trên toàn cầu đã có thể tải về và cài đặt phiên bản ổn định của iOS 27.

Ngoài iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Duo được cài đặt sẵn iOS 27 khi phát hành, người dùng các mẫu iPhone dưới đây sẽ có thể tải về bản cập nhật mới kể từ ngày 15.9 tới. Danh sách bao gồm:

  • iPhone 17, 17e, 17 Pro và 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max
  • iPhone 15 Pro và 15 Pro Max
  • iPhone 15 và 15 Plus
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro và 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max
  • iPhone SE thế hệ thứ hai và các mẫu máy đời sau

Những cải tiến đáng xem trên iOS 27

Một trong những điểm nổi bật của iOS 27 là sự nâng cấp của trợ lý ảo Siri, cho phép người dùng thực hiện các cuộc hội thoại tự nhiên hơn bằng giọng nói và văn bản. Siri có khả năng tìm kiếm ảnh, tin nhắn, email và ghi chú dựa trên ngữ cảnh cá nhân, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo văn bản với các gợi ý phù hợp.

Ngoài ra, Siri còn có ứng dụng riêng để quản lý các cuộc hội thoại, cho phép người dùng ghim những cuộc trò chuyện quan trọng và tiếp tục tương tác trên các thiết bị khác như iPad. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh giọng nói và biểu cảm của Siri.

Siri giờ đây đã thông minh hơn nhờ bản nâng cấp iOS 27
Siri giờ đây đã thông minh hơn nhờ bản nâng cấp iOS 27

Trong ứng dụng Camera, chế độ Siri cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm bằng hình ảnh và nhận thông tin về những gì đang hiển thị trên màn hình.

Apple cho biết, iOS 27 giúp mở ứng dụng nhanh hơn tới 30%, tải ảnh lên thư viện nhanh hơn tới 70% và tăng tốc độ truyền tải AirDrop lên tới 60%. Giao diện Liquid Glass cũng được cải thiện với độ tương phản tốt hơn và các biểu tượng sắc nét hơn.

Bên cạnh đó, các công cụ bảo mật mới cho phép phụ huynh kiểm soát ứng dụng mà con cái có thể sử dụng ngay từ lần thiết lập iPhone đầu tiên. Tính năng "Hỏi để duyệt web" yêu cầu sự phê duyệt của phụ huynh trước khi trẻ truy cập các trang web mới. Phụ huynh có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu này qua ứng dụng Tin nhắn, đồng thời đặt giới hạn thời gian sử dụng cho từng loại ứng dụng.

Ngoài ra, Apple cũng đã tăng cường an ninh thông tin liên lạc để bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung bạo lực hoặc không phù hợp, cùng với các biện pháp bảo vệ liên quan đến hình ảnh nhạy cảm.

Theo Kiến Văn (TNO)

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